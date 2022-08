Florencia Andrade, es una joven cordobesa que logró sobreponerse al cáncer de mama. Sin embargo, pareciera que para la oficina de tránsito de la ciudad en la que reside, es necesario que en su carnet de conducir figure su estado de salud.

Tal es así, que la joven acudió a las redes sociales para expresar el angustiante momento que tuvo que atravesar cuando recurrió a dicho espacio para renovar su carnet de conducir. "Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada" en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad. Qué necesidad?", contó la joven.

MIRÁ TAMBIÉN Con familiares de víctimas, Diputados continúa el debate de proyectos para establecer alcohol cero

Además, relató que todo comenzó cuando la vieron con el pelo corto, y ella dijo que se debía a que hacía poco tiempo había terminado su tratamiento de quimioterapia. Fue entonces que las autoridades del lugar decidieron solicitarle un apto médico para completar el trámite.

"Le conté que por la quimio se me cayó (el pelo). Y ahí me preguntan cuando fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet. Que necesitan apto médico, y que si me lo dan, solo sería por dos años ya que no saben cómo estoy de defensas, le quise mostrar mis análisis que siempre dieron perfectos (nunca baje defensas), y me dice que no", contó la joven, cuyo usuario en Twitter es @florcita_an.

MIRÁ TAMBIÉN Suben a $7.400 mensuales la beca Progresar para estudiantes que quieran finalizar sus estudios

Luego de ello, la joven decidió comunicarse con su médico, quien rápidamente le envió un certificado y pudo culminar el trámite. "Cuando me están por dar el carnet me avisan q decía cáncer de mama, les digo 'pero ya no tengo, por qué me ponen eso' y me dicen que el sistema ya lo mandaba así", relató.

"Ahora pienso, si no me veían el pelo corto no preguntaban nada y me lo daban sin drama, cómo se lo dan a todo el mundo... y sin preguntarles nada, sólo si tienen problemas en la visión y haciendo el exámen visual. Y xq por 2 años? Qué cambiaría en ese tiempo? Yahoo respuestas", reflexionó la joven sobre el pésimo momento que tuvo que pasar.

En un último mensaje, la joven publicó la foto que tiene el carnet de conducir, y afirmó: “Lo único bueno es que en dos años cambio la foto”.Te invitamos a compartir la nota.