El Gobierno porteño defendió hoy la nueva ciclovía sobre la avenida Del Libertador, a la altura del barrio de Núñez, tras la polémica surgida por la difusión de una imagen aérea que muestra la particularidad de su traza, con forma de "V", en el cruce con la calle Comodoro Rivadavia, que en las redes sociales fue comparada con el videojuego Pac-Man.

La foto que inició la controversia fue difundida durante el fin de semana por el vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, durante una recorrida que compartió con colegas y ciclistas por la nueva bicisenda que va desde la avenida General Paz hasta Retiro y tenía el propósito de visibilizar la finalización del primer tramo de la obra que concluyó poco días atrás.

Mediante una toma aérea, la imagen mostraba el sendero de ciclistas sobre Comodoro Rivadavia, marcado en color verde, que al atravesar la avenida Libertador lo hacía en dos carriles separados en forma de V, sobre la cual Ferrario agregaba el mensaje “La calle compartida Libertador ya tiene un tramo habilitado desde General Paz hasta Iberá. Así se ve desde arriba, ¿ya la pedalearon?”.

Desde entonces, fueron cientos los mensajes en redes sociales que objetaron la obra vial diseñada en ese cruce, al punto que un usuario llegó a equiparar el recorrido zigzagueante con el antiguo videojuego del Pac-Man.

A ello, se sumaron voces de especialistas en materia vial que calificaron de “extraño” y “poco claro” el diseño implementado en la zona y agregaron que puede prestar a la “confusión” tanto para los ciclistas, como para los automovilistas y peatones.

Tras el aluvión de posteos, la secretaria de Obras y Transporte de la Ciudad, Manuela López Menéndez, salió a explicar las razones de la particular señalización y sostuvo que “lo que marca la pintura verde es que por ahí deben cruzar los ciclistas”

“Esta infraestructura va a dar seguridad y orden”, precisó la funcionaria porteña en una publicación en Twitter, en la cual también optó por adoptar la denominación surgida en las redes de "ciclovía Pac-Man"

En tanto, desde la Secretaría agregaron que “el cruce verde presenta una bifurcación” en la cual “por el lado izquierdo las bicis circularán por la avenida, mientras que en el sector derecho circularán en una traza unidireccional adyacente al boulevard central”.

En declaraciones a Télam, Fabián Pons, del Observatorio Vial Latinoamericano, dijo que la señalización elegida por las autoridades porteñas “puede ser técnicamente correcta, pero operativamente no es fácil de entender ni es algo intuitivo”.

“El diseño no es claro y se presta a confusión, además de ser demasiado complicado para la gente que ignora los movimientos viales”, advirtió.

En tanto, el presidente de la asociación “Luchemos por la vida”, Alberto Silveira, dijo a Télam que no ve “inconvenientes técnicos” en el cruce vial, no obstante admitió que “es un señalamiento extraño que no se ve en ningún otro lugar de la Ciudad”.

“Entiendo que quisieron hacer la continuidad de la ciclovía que viene por Comodoro Rivadavia en dos carriles porque es un boulevard, pero quizá lo podrían haber solucionado con un solo”, consideró. (Télam)