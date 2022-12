La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se desmarcaron del oficialismo y marcharon hacia los ministerios de Desarrollo Social y de Economía en reclamo de un "aguinaldo digno" para el sector. Se trató de una medida de fuerza en rechazo al bono de fin de año de $13.500 para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un anuncio que realizó el Gobierno Nacional en las últimas horas. "No podemos aceptar el aguinaldo miserable que se anunció para el sector, es un derecho que conquistamos hace tiempo y nuestras familias también merecen terminar el año con un piso de dignidad. Exigimos que recapaciten y aumenten lo que llaman bono , que es un reconocimiento al trabajo que hacemos", expresaron en un comunicado. La movilización, que comenzó a las 10 de la mañana y atascó el tránsito en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, implicó un nuevo cortocircuito entre las organizaciones sociales y el Ejecutivo. Este jueves, por el mismo motivo, se movilizaron las organizaciones troskitas y opositoras al Frente de Todos (FdT), nucleadas en la llamada Unidad Piquetera. Según el escrito que publicó la unión dirigida por Esteban "Gringo" Castro, "este plan de lucha es una reacción a las medidas de ajuste que se están tomando en detrimento del sector de la economía popular. Otro punto de acuerdo con la Unidad Piquetera es el pedido de "herramientas necesarias para fortalecer el trabajo en las diferentes ramas de la economía popular" y "alimentos para los espacios socio comunitarios". En el marco de un nuevo aniversario (21°) a la Masacre del 19 y 20 de diciembre del 2001, la UTEP también confirmó que el próximo martes 20 volverá a presionar en las calles. "En una fecha histórica, movilizaremos a supermercados y grandes alimenticias para marcar el camino contra la especulación y a favor de la redistribución justa", apuntaron en alusión a los llamados "empresarios especuladores de precios". En conclusión, aunque sin nombrar a ningún ministro ni funcionario de la Casa Rosada en particular, afirmaron que "este plan de lucha es una reacción a las medidas de ajuste que se están tomando en detrimento del sector de la economía popular". A modo de cierre, señalaron: "Vamos a exigir que no ajusten con los y las de abajo en un contexto crítico y que se cumplan nuestros derechos". MCD/KDV/AMR NA