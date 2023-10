Exestudiantes de una escuela de Dublín que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de un profesor, quien había servido durante su juventud como oficial nazi francés, pidieron al establecimiento educativo una disculpa pública, en una iniciativa impulsada por el periodista y escritor argentino Uki Goñi, informó hoy el diario The Irish Times.

Louis Feutren, que murió en 2009, sirvió en una unidad de las SS nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y fue miembro del grupo nacionalista bretón "Bezen Perrot", que participó en la represión contra los judíos y los miembros de la resistencia francesa, según consignó hoy un despacho la agencia de noticias AFP.

Feutren, quien nació en 1922, fue condenado a muerte en su país tras la guerra, antes de refugiarse en Irlanda en 1945, donde se graduó en una universidad, lo que le permitió enseñar francés en el Saint Conleth's College, en Dublín, desde 1957 hasta 1985.

Uki Goñi, hijo de un exembajador argentino en Irlanda, que estudió en el Saint Conleth's en los años 70, precisó que comenzó a cursas sus clases en ese establecimiento cuando tenía 14 años y que “Feutren me golpeó durante mis primeros días allí".

"Fue el comienzo de muchas palizas que yo mismo recibí, siendo testigo de cómo Feutren les infligía el mismo castigo a otros, incluido su perverso juego de hacer que los estudiantes se quitaran cualquier prenda de vestir que no pudieran nombrar en francés”, añadió el escritor argentino en el texto difundido por el diario The Irish Times.

En la carta de Goñi, publicada en extractos por The Irish Times, aparecen otros testimonios de alumnos sobre las agresiones sufridas incluso después de 1982, cuando se prohibió el castigo corporal en las escuelas irlandesas.

Describiendo a Feutren como un "monstruo", Goñi dijo que el francés "era un exoficial impenitente y orgulloso de la organización más malvada y tiránica del siglo XX, las SS nazis" y aseguró que la actual dirección de la escuela no puede ser considerada responsable de haber empleado al hombre, pero debería "disculparse por las acciones que se llevaron a cabo bajo el nombre que todavía lleva hoy".

El escritor y músico argentino, que cumplirá 70 años el próximo 17 de octubre, nació en Washington donde su padre también era diplomático, a lo largo de su carrera realizó trabajos de investigación sobre la huida de criminales nazis a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial, contenidos en su libro The Real Odessa, publicado en 2002.

Otro libro de Goñi, El infiltrado, publicado en 1996, da cuenta del accionar del exoficial de la ESMA Alfredo Astiz en el secuestro y muerte de las primeras Madres de Plaza de Mayo en 1977. Su investigación fue utilizada en el juicio contra el exrepresor.

Goñi colabora actualmente con el diario estadounidense The New York Times y el periódico británico The Guardian.

