La Multisectorial Humedales (MH) de Rosario solicitó "con carácter de urgencia" que se incluya en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional el proyecto Ley de Humedales para que "por tercera vez, no pierda estado parlamentario".

Así lo expresó la MH de Rosario en una nota enviada al Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En la misiva solicitaron "carácter de urgencia una demostración de apoyo concreta a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales".

Tras agregar que esto representa "una deuda histórica de la clase política para con el pueblo argentino", los ecologistas pidieron que se incluya el proyecto en el próximo período de Sesiones Extraordinarias del Congreso Nacional.

MIRÁ TAMBIÉN Amplían la imputación contra una profesional médica denunciada por practicar un aborto en Tartagal

"De no ser así, cuando se oficialice la Apertura de Sesiones 2022, el proyecto de Ley de Humedales ya habrá perdido estado parlamentario (por tercera vez)", puntualizaron.

Y añadieron: "un escenario inconcebible a la luz de la destrucción de más del 40% del delta del Paraná en menos de dos años. Destrucción que es consecuencia directa de un modelo extractivista altamente contaminante".

Click to enlarge A fallback.

"Un modelo carente de consenso social y con consecuencias socioambientales inestimables", resalta la MH, que por otra parte cita más adelante un informe encargado por la diputada Provincial, Lucila De Ponti (FdT), que señaló que "el 80% de los rosarinos está preocupado por la conservación de los recursos naturales y el 97,6% cree que la salud se ve afectada por el estado del medioambiente que habitan".

La MH expresó que "no concebimos un 2022 sin Ley de Humedales. Ni una democracia donde quienes nos representan no comprendan cabalmente que no hay lugar para aquellos que no priorizan el bien común por sobre el interés individual. (Télam)