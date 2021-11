Las restricciones a la circulación derivadas de la pandemia de coronavirus generaron un descenso importante de muertes por siniestros viales al punto que en el primer semestre de 2021 se registró la cifra más baja desde 2008 pero organizaciones que luchan por la seguridad vial exigen ahora medidas concretas para evitar que esta estadística vuelva a subir a los niveles de los últimos 25 años con 20 decesos, en promedio, por día.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) precisó que entre enero y junio pasado, período en el que ya había pocas restricciones y la circulación era similar a la de 2019, murieron 1.675 personas como consecuencia de siniestros viales.

Esta cifra fue la más baja de los últimos trece años, sin contar el 2020 en el que la circulación estuvo varios meses restringida sólo al personal esencial y por lo tanto la cantidad de vehículos en las autopistas, rutas y calles era muy escasa.

En un nuevo informe, actualizado hasta el 30 de septiembre, la cantidad de personas que murieron por siniestros viales trepó a 2.678 y la provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción con más muertes (579), seguida por Santa Fe (278).

MIRÁ TAMBIÉN Confirmaron la creación de la carrera de Enfermería Profesional en Universidad Nacional de La Pampa

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que cerca de 1,3 millones de personas mueren anualmente como consecuencias de siniestros viales y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales como consecuencia de los mismos.

Estas cifras la posicionan como una epidemia mundial, aunque el problema de la inseguridad vial no siempre suele ser abordado como un problema de salud pública por los Estados, según expresan las distintas organizaciones que trabajan en la temática y exigen que se tomen medidas para contrarrestarlas.

Click to enlarge A fallback.

Luchemos por la Vida difundió un informe en el que aseguró que en Argentina en los últimos 25 años murieron 184.612 personas, lo que equivale a un promedio de 20 por día.

"No es solo un número. Tienen rostros, historias y familias", señaló la organización en un documento junto a un video con imágenes de víctimas, divulgado por el Día Mundial de las Víctimas Viales que se conmemora cada tercer domingo de noviembre, jornada que instituyó en 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas.

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a un hombre acusado de abusar de sus hijos de 3 y 4 años en Mendoza

La organización argentina indicó en su documento que "también hay otras víctimas, sus seres queridos, que deben reconstruirse interiormente para seguir adelante".

Además, remarcó que los familiares de víctimas mortales de siniestros viales "necesitan apoyo gubernamental para afrontar la pérdida, requieren atención psicológica y asesoramiento legal desde la primera hora, y después, para poder sobrellevar su duelo y no resultar victimizados por segunda vez por el Estado".

En este sentido, afirmó que "también necesitan que las autoridades asuman su responsabilidad con todas las acciones necesarias, para aumentar la seguridad vial, como propone el Plan Mundial para el Decenio de Acción y disminuir significativamente el número de víctimas en el tránsito".

En tanto, Viviam Perrone, representante de Madres del Dolor, aseguró a Télam que "no hay controles, no hay legislación adecuada, no hay aplicación de la existente, no hay sanciones, no hay campañas, no hay educación vial".

Asimismo, recordó que esta tarde la organización que representa junto a Familias con Fuerza y IRVP RoadVictimsNGOs realizarán en el Obelisco una actividad en el marco del Día Mundial de Víctimas Viales y prenderá "una velita en honor y homenaje a tantos q pierden sus vidas en nuestras calles y rutas".

"Ayer estuvimos junto al intendente de Berazategui (Patricio Mussi), presentando tres ordenanzas; la de alcohol cero; la de reducción de velocidades en las calles de barrios y la difusión de una guía para víctimas", apuntó la madre de Kevin Sedano, quien fue atropellado en 2002 cuando tenía 14 años en la localidad bonaerense de Vicente López.

"Acá estamos, no somos invisibles, nuestros hijos ya no están, pero nosotros somos sus voces", apuntó.

Perrone contó que este sábado a las 15 junto a la cantante Patricia Sosa y la actriz Georgina Barbarrosa participarán de otra actividad en la que las artistas pegarán una estrella amarilla (símbolo de las victimas viales) sobre la estrella que el Gobierno de la Ciudad les dedicó sobre la avenida Corrientes 1639 para "dar un mensaje de apoyo a lo que significa este día".

En abril, la ANSV presentó al Congreso el proyecto de Ley de Alcohol Cero, que elaboró junto a asociaciones de víctimas que integran el comité consultivo, el Ministerio de Salud y Sedronar.

La iniciativa propone que "ninguna persona pueda conducir cualquier tipo de vehículo con motor dentro del territorio nacional con una concentración de alcohol en sangre superior a cero".

Los siniestros viales son la principal causa de muerte en personas menores de 35 años, es por ello que el director de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, consideró fundamental "que se empiece a hablar más de la seguridad vial" y apuntó que esta situación "va a empezar a mejorar si se empieza a charlar, si se convierte en un tema cotidiano".

Mientras se espera el debate parlamentario, la normativa de alcohol cero al volante está vigente en siete provincias: Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz, y también en ciudades como Santa Fe, Rosario y Mar del Plata y en varias localidades bonaerenses como Moreno, Tigre, General Rodríguez, Ezeiza y Ramallo.

Según las estadísticas relevadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), citadas por Martínez Carignano, en los distritos donde la tolerancia de alcohol al volante es cero "en los controles los resultados son mejores".

La Ley de Tránsito 24.449 establece, para cualquier tipo de vehículos, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre; para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos (0,2); y para transporte de pasajeros de menores y de carga, alcohol cero. (Télam)