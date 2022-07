La defensa de la médica Miranda Ruiz, imputada el año pasado por realizar una interrupción legal del embarazo (ILE) en el hospital de Tartagal, en el norte salteño, pidió la nulidad de la causa, por considerar que la investigación está "muy direccionada y basada en elementos distorsivos y falsos".

"Quisiera agradecer públicamente a las abogadas que me acompañaron hasta acá en la defensa, en todos estos meses en los que la situación que atravesamos fue muy difícil", dijo la profesional, quien agregó: "Hemos decidido un cambio en la defensa, que actualmente está en manos del doctor Oscar Guillén. Hace unas semanas presentamos la nulidad de la causa y estamos esperando la respuesta de la justicia".

Ruiz y Guillén brindaron una conferencia de prensa en las puertas de la Ciudad Judicial de Tartagal, a 365 kilómetros al norte de la capital salteña.

La profesional médica está imputada por el delito de "aborto sin consentimiento", y en mayo pasado el juez de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta, Luciano Martini, resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado por su anterior defensa.

Guillén explicó que el Tribunal de Casación "resolvió devolver la causa para que se siga la investigación, pero el problema es cómo se está haciendo esa investigación".

"Entendemos que está muy direccionada, basada en elementos distorsivos y falsos", explicó el letrado, tras lo que indicó que "hemos hecho un ofrecimiento probatorio y nos acaban de notificar que no nos hacen lugar".

Luego, consideró que "lo que nos proponen es que subamos al ring con las manos atadas y atrás, y ellos con las manos libres", y añadió que "en un proceso penal, hay una fiscalía que tiene el caso, y una defensa, y se suponen que deben ser iguales".

"Acá, si no podemos producir pruebas porque nos dicen que no a todas las que presentamos y la Fiscalía desde hace diez meses introduce la prueba que le viene en gana, no va a ser una pelea pareja", opinó Guillén.

Por ello, sostuvo que "creemos que vamos a lograr la revocación de este proceso en otra instancia, que evidentemente no va a ser acá", y señaló que "hay cuestiones procesales que son inadmisibles, como, por ejemplo, la admisión de la querella de una tía de una persona que es mayor de edad y adulta, y no están dispuestos a revocar semejante barbaridad".

El abogado aseguró que "hay falsedades, testigos que dicen que les dijeron y a nosotros no nos aceptaron pruebas que son fundamentales", y destacó que, si bien hay cuestiones procesales irregulares, "nadie ignora que esta discusión excede el proceso penal".

"Hay ingredientes de fanáticos, que entiendo que estén en contra del aborto, y democráticamente tenemos que convivir todos, pero que se ingresen al proceso pruebas falsas y falsos testimonios que son manifiestos es gravísimo", afirmó.

Asimismo, Guillén resaltó: "Estamos en un proceso medieval", y denunció que "incluso nos están presionando mientras hacemos esta conferencia de prensa".

"Lo que está buscando cierto sector reaccionario es aleccionar y que los médicos se sientan condicionados para aplicar una Ley del Congreso de la Nación y de la República Argentina", concluyó el abogado de Ruiz.

Por su parte, la médica agradeció "a todo el equipo de trabajo" del hospital Juan Domingo Perón, que actuó "adecuadamente y se ajustó a las leyes".

"Por eso mismo recibió el apoyo de los ministerios nacional y provincial de Salud", dijo, y aclaró que "yo fui presa, me liberaron el mismo día y, a la semana siguiente, seguimos adelante con el consultorio de interrupción voluntaria del embarazo".

En este sentido, precisó que "no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir defendiendo los derechos de los y las pacientes".

" (Télam)