La fiscalía y la querella de la familia de Emilia Uscamayta Curi, la joven que se ahogó en una pileta en 2016, durante una fiesta clandestina en una casaquinta de La Plata, pidieron hoy que se impute por falso testimonio a dos relacionistas públicos, que dijeron desconocer o no recordar a los organizadores del evento.

Ambos relacionistas públicos, que vendieron entradas y promocionaron en redes la fiesta, afirmaron hoy "desconocer" o "no recordar" a los organizadores de la fiesta, lo cual contradijo lo declarado en la etapa de instrucción de la causa, actualmente en juicio oral en los tribunales de la capital bonaerense.

Se trata de Jonatan Medina y Agustín Saintout, quienes declararon hoy ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de La Plata por la muerte de Emilia Uscamayta Curí, ocurrida el primero de enero de 2016 en una casaquinta ubicada en la calle 520, entre 159 y 160, en las afueras de ciudad de La Plata, donde se desarrollaba una fiesta privada sin habilitación municipal, y que fue difundida en las redes sociales como "La Frontera, el límite lo ponés vos".

El abogado de la familia, Adrián Rodriguez Antinao expresó a Télam, tras la audiencia, que "fue una jornada que dejó en manifiesto el pacto secreto que hay entre los empresarios de la noche y sus servidores, en función de que, concretamente, fueron dos testigos que vendieron entradas y prometieron ambulancia".

"Los relacionistas públicos olvidaron lo mas importante, tuvieron un desfasaje de memoria selectiva, una actitud corporativa de la noche y palmariamente no se quieren hacer cargo de una muerte ocurrida en el ámbito de la noche", remarcó el letrado.

Medina, quien había trabajado en el boliche 737, cuyo propietario sería el imputado Santiago Haramboure, se ocupó de vender entradas y publicitar el evento en redes,

al declarar hoy respondió en varias oportunidades con un "no recuerdo".

Ante esta situación, la fiscal Silvia Langone y el abogado de la familia señalaron varias omisiones y contradicciones con respecto a la declaración de Medina en la fiscalía en abril de 2016.

En esa oportunidad, Medina contó que ya en diciembre de 2015, Lisandro Santos y Gastón Haramboure "me ofrecieron vender entradas".

"Gastón me entregó las entradas no solo a mí sino también a todo el grupo. Además llevó todas las heladeras, sillones de 737 a la quinta (donde murió la joven). Piedrabuena organizaba todo con Haramboure para la fiesta", dijo Medina en la etapa de instrucción.

Al preguntársele hoy quien era el dueño de la quinta, dijo "no recuerdo", por lo que se procedió a dar lectura de su anterior declaración cuando afirmó que "a Gastón Haramboure lo conozco de (el boliche) 737 porque me lo presentó un amigo, porque iba a empezar a trabajar ahí. Al Peque (Raúl García otro imputado) lo conozco porque trabajaba en turismo, pero no lo conozco personalmente. Con Bellone, sabía que era el dueño".

Ante esta situación, la fiscalía y la querella de la familia solicitaron se impute a Medina por falso testimonio.

Otro testigo que declaró hoy fue Agustín Saintout, quien trabaja de DJ, y lo hizo en el boliche 737 (propiedad de Piedrabuena). En ese entonces, fue relacionista público de la fiesta, promocionando el evento en Whatsapp y Facebook, donde explicitaba que se contaba con una pileta y con micros para buscar asistentes desde otras zonas de la ciudad; sin embargo, él no asistió.

Durante su declaración, dijo que no recordaba quiénes organizaron la fiesta y tampoco el apellido de la persona que le entregó las entradas para vender.

Nuevamente, tanto la fiscal como los abogados de la familia pidieron la lectura de su declaración en la etapa de instrucción.

En esa oportunidad, el DJ identificó a Nahuel Nuñez Monasterio, jefe de relaciones públicas, como la persona que le entregó entradas, cuántas había vendido y reconoció a los imputados Haramboure y Piedrabuena como los organizadores de la fiesta.

Además había declarado que "sabía que la fiesta había sido cancelada, por lo que le mandé un mensaje a Haramboure para ver si seguía la fiesta, y me dijo que si".

La familia decidió pedir se impute al hombre por falso testimonio.

Otro relacionista público, Juan María Moccero, reconoció haber vendido entradas para el evento "La Frontera", y explicó que "me las ofreció un conocido, Jonatan Medina. Estaba muy solicitado, la gente siempre pedía, yo las vendí todas".

Consultado por su asistencia al evento, Moccero contestó que "llegué a la puerta y me pasaron a buscar porque me iba a Mar del Plata. Afuera había mucha gente, estaba bastante colapsada la 520. Había un montón de autos, doble fila, gente caminando por la vereda".

Autoridades municipales labraron actas para que los organizadores no realizaran la fiesta en esa casaquinta y procedieron a clausurar el lugar en la madrugada del 1 de enero de 2016, pero no ordenaron su desalojo.

Por la muerte de Uscamayta Curí están acusados de "homicidio simple con dolo eventual, en concurso real con el delito de desobediencia en dos oportunidades" los empresarios Carlos Bellone, Raúl "Peque" García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

De acuerdo a la elevación a juicio, Bellone está acusado porque era el dueño de la casaquinta, Piedrabuena y Haramboure como los organizadores de la fiesta clandestina y García -el único de los imputados que llega al juicio detenido en el marco de una causa por delitos sexuales- por ser quien consiguió las bebidas alcohólicas para comercializar en el evento. (Télam)