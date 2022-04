La Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz pidió la detención del médico que fue imputado la semana pasada como supuesto autor de "abuso sexual sin acceso carnal", informaron fuentes judiciales.

La fiscal Jorgelina Gómez fue quien solicitó la aprehensión del sospechoso, que se desempeña en el Hospital Sayago, según informó a medios locales el abogado Carlos Nayi, representante de una de las denunciantes.

El letrado argumentó que “el impacto y el shock psicológico que ha generado a las víctimas y el peligro de que, estando en libertad siga depredando, es motivo suficiente para pedir la detención” de Gabriel Sánchez, el presunto abusador.

El caso tomó conocimiento público la semana pasada cuando una joven embarazada denunció el supuesto acoso en la fiscalía, y en sus redes sociales expresó palabras que emitió el doctor, entre las que dijo que el médico la recibió en el consultorio con piropos.

MIRÁ TAMBIÉN Vizzotti caracterizó desde La Rioja como muy favorable la situación epidemiológica

Durante ese relato, la mujer afirmó que el ginecólogo le “apretaba los pechos” y le dijo: “están lindos”.

“Todo esto sentía que no era parte de mi control, mi doctora nunca me hizo mostrarle mis pechos y tampoco me bajaba la calza a la altura que él me la bajó”, lamentó la víctima.

El médico fue imputado la semana pasada, pero no fue detenido, en tanto, que en esa ocasión el secretario de Salud de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Julio Niz, efectuó la denuncia correspondiente y el municipio también será querellante.

Tras conocerse esa primera acusación, otras cuatro supuestas víctimas del hombre, que se desempeña también como médico policial, realizaron las denuncias correspondientes.

MIRÁ TAMBIÉN Desde Jujuy presentan un concurso con beca internacional para jóvenes cocineros

Mientras, el médico fue suspendido en sus tareas, tanto en el Hospital como en la Policía de la provincia. (Télam)