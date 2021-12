La Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas (RATT) pidió la destitución del fiscal general de Rawson, Fernando Rivarola, a quien acusan de "incumplimientos de los deberes de funcionario público" por su actuación frente a una denuncia por distribución de imágenes de abuso sexual infantil que involucró a un médico forense de la justicia del Chubut.

La denuncia fue confirmada hoy a Télam por el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, quien recordó que, "en efecto, la presentación fue formulada hace pocos días y ahora se tratará en la próxima audiencia donde seguramente se dispondrá de la realización de un sumario y para febrero podría haber un dictamen".

La presentación formulada por la RATT contra el fiscal Rivarola cuestionó su actuación frente a un alerta internacional disparada el 2 de abril de este año por la organización no gubernamental norteamericana "National Center For Missing and exploited children" (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados).

El alerta señaló la tenencia de esa imágenes en una dirección IP de la computadora de un médico forense al que la denuncia de RATT -a la que Télam tuvo acceso- identifica como "el doctor Juárez".

Los cuestionamientos contra el fiscal Rivarola fueron varios y van desde su tardía actuación, no haber notificado a las autoridades para que aparten al médico de las funciones, no haber pedido los peritajes de los equipos informáticos del sospechoso y haber acordado un "juicio abreviado" con la defensa de Juárez para que todo concluyera con su apartamiento del cargo como forense.

"Se encontraron videos pornográficos infantiles en el celular propiedad del médico e incluso se le secuestró una notebook en la cual tenía instalada una aplicación que es utilizada para poder adquirir material con contenido de abuso infantil garantizando el anonimato de los autores", indicó la denuncia.

Las denunciantes estimaron que, luego del alerta internacional, Juárez realizó cerca de 270 pericias de las cuales al menos seis fueron peritajes ginecológicos a menores abusados de los cuales varias fueron realizadas entre julio y septiembre de 2021.

"Si el doctor Rivarola hubiese cumplido en forma correcta con sus funciones debió dar aviso de manera inmediata", sostuvieron las denunciantes.

La acusación, firmada por Viviana Camino en carácter de presidenta de la RATT y presentada por Miriam Vázquez en su condición de delegada provincial, se pregunta: "¿Tenía el doctor Rivarola tiempo de negociar un juicio abreviado y no tenía la posibilidad de avisar al superior tribunal?. ¿Por qué el doctor Rivarola negocia un juicio abreviado cuanto tiene prueba plena del delito?. ¿Cuál es la motivación que lo lleva a buscar un arreglo en un caso como este?".

También cuestionaron que·el fiscal Rivarola no realizó un peritaje de los dispositivos, por lo que no se analizó si desde ellos se transmitieron estos videos a otros dispositivos, lo cual es fundamental porque, "de comprobarse, se agrava la escala penal".

Tras hacerse público el caso tomó intervención la jueza penal María Tolomei, que dispuso una audiencia de apertura de investigación tras la cual Rivarola desistió del juicio rápido y el médico quedó imputado por el delito de tenencia simple de material de abuso sexual infantil.

La presentación de Vázquez y Camino recuerda además que "se trata del mismo fiscal que intentó realizar el juicio abreviado en el famoso caso del abuso sexual conocido como la manada" en el que Rivarola alcanzó notoriedad por haber utilizado el término "desahogo sexual" en un caso de presunto abuso grupal.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, informó a Télam que "no es la única acusación que tiene el fiscal Rivarola, quien también fue denunciado por la fiscal Florencia Gómez", que le imputó maltrato, violencia laboral y de género. (Télam)