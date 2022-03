El Observatorio de Adultos Mayores de Misiones, a través de la Defensoría del Pueblo, pidió hoy el cierre de la “Residencia Virgen de Itatí” en Posadas donde actualmente conviven 11 personas adultas mayores porque "el lugar no estaba en condiciones edilicias para seguir funcionando" y carece de habilitación pertinente.

En diálogo con Télam, el titular de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT), Eduardo Magno Scherer, confirmó que, al igual que otros organismos, la institución que él preside solicitó este miércoles el cierre de la residencia.

Scherer explicó que la CPPT “realizó dos inspecciones en ese hogar de adultos mayores o hogar de residencia de larga estadía y se elevó un informe al Observatorio" y señaló que también "participó el comisionado, Fabián Mantau".

“Allí se realizaron observaciones relacionadas a cuestiones edilicias o materiales", explicó y ejemplificó que la residencia "no tenía salida de emergencia, no tenía refrigeración, no funcionaban los aires acondicionados, humedad, es decir que el lugar no estaba en condiciones edilicias o físicas para seguir funcionando”.

En cuanto a las entrevistas “confidenciales y reservadas” que se le hizo a todos los residentes, el funcionario aclaró que “ninguno pudo manifestar la existencia de algún maltrato, amedrentamiento o hostigamiento por parte de quienes tienen a cargo la custodia o seguridad de los mismos”.

“El informe fue elevado al Observatorio, el mismo corrió vista al dueño (del geriátrico), a la municipalidad de Posadas, al Ministerio de Salud, al de Desarrollo Social y a organismos de explicación”, precisó.

Además, dijo que el dueño jamás regularizó la situación y además no tenía la habilitación pertinente.

Hoy tras haberse vencido los plazos legales para que la Residencia cumplimentara los requisitos para su funcionamiento, y luego de que los organismos pertinentes presentaran los informes técnicos, el Observatorio junto a la Defensoría del Pueblo pidieron el cierre del lugar.

Por su parte, Alberto Penayo, titular de la Defensoría del Pueblo, comentó a los medios locales que “ya le hemos solicitado formalmente tanto a la municipalidad como al Ministerio de Salud Pública, el cierre inmediato de esta institución que no cumple con los requisitos mínimos para funcionar como residencia de larga estadía”.

“De la misma forma hemos informado las acciones al propietario del lugar, Roberto Cordero”, afirmó.

Las autoridades que integran el Observatorio y que firmaron el petitorio de cierre de la residencia que funciona en la calle Salta N° 2187 son, además de la Defensoría, la CPPT; la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud; la Subsecretaria del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social, y funcionarios del Programa de Atención Medica Integral del PAMI, entre otros. (Télam)