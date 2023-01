La Asamblea Casilda presentó hoy un petitorio en el Municipio de esa ciudad del sur de Santa Fe para que mantenga la clausura de la obra de los Tribunales Provinciales en el Parque Sarmiento, considerado área protegida, pulmón verde y humedal.

Vecinos, ambientalistas e instituciones rechazan enfáticamente la obra de los Tribunales Provinciales en el Parque Sarmiento, porque aseguraron que provocaría "un daño ambiental de magnitud” de construirse en el principal paseo público de Casilda.

Ecologistas de El Paraná No se Toca y de la Asamblea Casilda, dijeron a Télam que no están en contra de la construcción de los Tribunales “sino que no se haga en el predio del Parque”, por lo que piden “la reubicación de la obra”.

La Asamblea Casilda presentó este lunes un petitorio “con carácter de urgente” ante el municipio de Casilda, para que continúe la clausura, advirtiendo “las múltiples irregularidades que no han sido resueltas”, en torno a la obra.

Y porque además, “procesalmente, la sentencia de la jueza Laura Babaya -que rechazó los recursos de amparo para suspender la obra en el Parque- “no está firme y que recién lo estaría este 2 de febrero”, informó a Télam la Asamblea Casilda.

En la presentación, los peticionantes le hace mención al municipio que existen “bienes y valores de protección constitucional” en el Parque Sarmiento, como “su arbolado público, fauna y flora del lugar y el equilibrio ecológico”.

Más adelante, subrayan que “dados los riesgos ambientales respecto a la zona inundable donde se proyecta construir”, solicitan que “se suspendan las obras de los tribunales provinciales”.

Hasta tanto “no se acredite el cumplimiento de los recaudos legales que son propios de su deber funcional exigir al presentante y/o patrocinante del proyecto”, puntualizaron.

“Ello así, en orden a las exigencias legales que no se encuentran cumplidas ni en proceso de serlo”, sostienen en el escrito.

Seguidamente invocaron “el principio jurídico ambiental constitucional de Prevención y Precautorio (Ley 25675, de Ley 11.717 y Ley 10.000 y Código Civil y Comercial de la Nación, en el marco de la Ley Provincial del arbolado público Nro 13.283)”.

Por lo expuesto, la Asamblea Casilda postula como pretensión final que “se rechace la elección efectuada por la provincia de Santa Fe para la construcción del Centro de Justicia en el predio del Parque Sarmiento”.

Y por último solicitaron, además, que se seleccione “otro lugar” y se deje “sin efecto la elección ya no discrecional, sino arbitraria, por lo irrazonable en el Parque Sarmiento”. (Télam)