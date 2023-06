Personas en situación de calle y organizaciones sociales advirtieron que en los Centros de Inclusión Social de la Ciudad de Buenos Aires, antes llamados "paradores", se viven robos y violencias, al tiempo que se no puede ingresar con todas las pertenencias o con animales, por lo que muchas personas deciden pasar la noche a la intemperie.

"La mayoría de las personas no quieren ir porque sienten que están en un sistema carcelario, porque les roban todas sus pertenencias, muchas veces no cuentan con lockers con seguridad, candados, padecen hechos de violencia y prefieren estar tranquilos en un lugar solos", contó a Télam Mónica De Russis, presidenta de la organización Amigos en el Camino.

"Te pueden cagar a trompadas por un par de zapatillas. Te pueden hacer cualquier maldad y nadie va a saltar por vos porque no te conocen", graficó Daniel Paván, quien hace 10 años está en situación de calle y duerme en el barrio porteño de Palermo.

De Russis compartió también otras de las razones por las que no ingresan: "las familias están en el mismo predio pero los hombre duermen por un lado y las mujeres por otro y no quieren ser separados; los que trabajan cartoneando no tienen dónde dejar el carro; y los que tienen perritos -que son su familia- los tendrían que abandonar para poder ingresar".

MIRÁ TAMBIÉN Lanzan el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica

Desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano porteño informaron a Télam que existen 44 Centros de Inclusión Social que brindan alojamiento a personas en situación de calle, tanto familias, hombres solos, mujeres solas o con hijos, o personas LGBTIQ+.

En este sentido, dos centros son para mujeres con hijos; y otros dos, Casa Aminí y Hogar Frida, incluyen a mujeres trans, travestis y diversidades.

En tanto, el Centro de Inclusión Social Julieta Lanteri asiste a mujeres que se encuentren en una situación de emergencia habitacional y además en contexto de violencia de género, con un tiempo máximo de estadía de tres meses, al que se puede solicitar el acceso a través de la línea 108 o 144.

"Parte del problema central de las personas en situación de calle tiene que ver con el acceso a la vivienda. Un centro de inclusión no es una respuesta habitacional permanente para quienes están con un nulo acceso a la vivienda", indicó a Télam la investigadora del Conicet y militante de la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (PSC), Jorgelina Di Iorio. (Télam)