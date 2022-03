Personalidades públicas, artistas y organizaciones celebraron en las últimas horas, a través de sus redes sociales, la decisión del Tribunal N°7 de San Martín de absolver a Eva "Higui" de Jesús, que fue acusada del delito de homicidio simple tras defenderse de un ataque de violación grupal.

A través del hashtag "HiguiAbsuelta", cientos de usuarios de la red Twitter celebraron la sentencia y colocaron a Higui como tendencia.

"Absolvieron a Higui !!!! Que emoción que grande Higui ! Así nos vamos a defender !#absolucionparahigui", expresó la cantante de hip hop y compositora Sara Hebe, a la vez que la música fundadora de La Taradas y La Cosa Mostra, Paula Maffía, tuiteó: "HIGUI ABSUELTA !", junto a emojis de corazones.

La abogada feminista tucumana Soledad Deza, que logró el sobreseimiento de Belén, la joven que pasó casi tres años en prisión por un aborto espontáneo, expresó también en sus redes: "Hace no tanto alguien me dijo: feminismos y movilización social no es un tema del derecho. Hoy, que Higui fue absuelta, más que nunca: feminismos jurídicos".

Por su parte, Diana Maffía, filósofa y directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, subrayó: "Lo que corresponde. Absolución para Higui. Es Justicia".

Para Luciano Fabbri, integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, con la absolución "se siente una bocanada de Justicia".

"Ninguna persona puede ser obligada a resignarse ante la crueldad de quienes pretenden imponer la supremacía hetero-patriarcal a costa de la dignidad, la identidad, la libertad y la vida. Higui libre, no mas lesbo-odio", agregó.

También se expresaron organizaciones e instituciones involucradas en la lucha por los derechos humanos.

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) recordaron que "luchar sirve" y se sumaron al canto "Una lesbiana se defendió y con la lucha se logró la absolución".

Mientras, desde la Fundación Huésped tuitearon: "Absolvieron a Higui y hoy nuestro país es un lugar un poquito más justo".

Otras personalidades políticas se involucraron con la noticia y se manifestaron en redes, a la par de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y su par en la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.

"Después de tantos años de dolor y lucha, hoy absolvieron a Higui. Se defendió de la violencia machista y así lo reconoció el Poder Judicial. Finalmente, se hizo justicia", dijo Cristina Álvarez Rodríguez, Ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La diputada cartonera por el Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, expresó: "Gran noticia! Un fuerte abrazo a Higui y a todas las compañeras que estuvieron en las calles".

Así lo hizo también la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout: "¡Absolvieron a Higui! Celebremos este triunfo de nuestra lucha compañeras. Sigamos en la calle, juntas y organizadas para conseguir todo lo que falta". (Télam)