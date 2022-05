Dice el dicho que quien persevera en su objetivo, triunfa. Esa parece ser la premisa de Liang Shi quien busca ingresar a la prestigiosa Universidad de Sichuan. Sin embargo, ya rindió 25 veces mal el examen de ingreso, pero eso no lo desmotiva en la búsqueda de cumplir su sueño.

Liang Shi, de 55 años, afirma que "todavía es joven" y que "hasta ahora" no tiene "problemas para aprender historia y geografía". "Si puedo ingresar a una universidad que me guste, terminaré con esta 'Larga Marcha' de gaokao e iré a la universidad", dijo el hombre que persiste en sus intentos.

"Continuaré tomando el gaokao hasta que sea obvio que mi sueño no se puede realizar”, dijo Shi. "Gaoko" es la palabra que se utiliza en China para mencionar al examen de dicha universidad, que sólo superan y logran ingresar 2 de cada 5 personas que lo intentan.

“Mi deseo de asistir a la universidad era fuerte y es por eso que no me he rendido después de todos estos años”

Cabe destacar que a pesar de contar con una empresa dedicada a la construcción, Shi decidió persistir en su sueño, por el cual viene luchando desde 1983, obteniendo como mayor calificación 400, de los 750 que se requieren para ingresar.

“Mis calificaciones eran bajas en ese momento, pero mi deseo de asistir a la universidad era fuerte y es por eso que no me he rendido después de todos estos años”, sentenció Shi