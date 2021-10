Un perito de la Policía Federal que analizó los audios incorporados a la causa fue uno de los principales testigos que declararon hoy en la séptima jornada del juicio seguido en Salta contra Marcos Lautaro Teruel y dos coimputados, por delitos de abuso sexual en perjuicio de dos víctimas, informaron fuentes judiciales.

El testigo, que es técnico en grabación y posproducción de audios, fue requerido para determinar el grado de autenticidad de las grabaciones incorporadas a la causa. en una de los cuales el imputado reconoce haber abusado a la víctima y le pedía perdón, para establecer si en ellas hubo alteración o edición.

En su informe, el perito indicó que dos de los archivos no se podían considerar íntegros porque mostraban evidencias de discontinuidad y de estar compuestos por fragmentos, mientras que en el resto de los archivos no había indicios de adulteración, manipulación o edición.

El perito señaló, no obstante, que no se podía confirmar o descartar si correspondían a una grabación íntegra.

“La ausencia de evidencia para demostrar la edición no significa que no exista dicha edición. Significa solamente que no se pudo comprobar”, sostuvo el técnico.

Asimismo, manifestó que no podía sostener que los archivos que recibió fueran grabaciones originales, puesto que no contó con el soporte que registró el evento acústico en tiempo real.

Teruel, de 30 años, llegó a este juicio, iniciado el 27 de septiembre pasado y que se extenderá por lo menos hasta el 15 de octubre, acusado en dos causas diferentes.

En el primer expediente está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño, en perjuicio de una de las víctimas, que aseguró haber sido abusada entre los 10 y los 13 años.

En tanto, en la causa acumulada, Teruel está acusado, junto a Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, en perjuicio de una joven que tenía 19 años al momento del hecho.

En el primer expediente se incorporó una grabación que la víctima realizó durante un encuentro que mantuvo con Lautaro Teruel, en el monumento al General Martín Miguel de Güemes, donde ambos hablan del hecho por el cual él fue denunciado.

Hoy comparecieron, además, una psicóloga del Poder Judicial que entrevistó al imputado Rodríguez; una asistente social que elaboró un informe sobre el entorno de Farfán; la madre de la joven denunciante, y un amigo personal de los tres imputados, entre otros testigos.

El juicio está a cargo del tribunal colegiado integrado por los jueces Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah.

Una de las denuncias fue radicada por la madre de la menor, el 13 de marzo de 2019, y los abusos habrían tenido lugar en la casa de Teruel.

La segunda causa se inició por una denuncia radicada el 24 de mayo de 2019, cuya víctima dijo que el hecho tuvo lugar en enero o febrero de 2014, también en el inmueble de Teruel. (Télam)