El colectivo Periodistas Argentinas (PA) homenajeó hoy a quince mujeres referentes y trabajadoras de los medios de comunicación que inspiraron y abrieron el camino a las nuevas generaciones, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante el acto que se desarrolló en las Manzana de las Luces (Perú 294) en el barrio porteño de Monserrat, Magdalena Ruiz Guiñazú y Mónica Cahen D'Anvers fueron reconocidas por su trayectoria y agradecieron la distinción a través de un video.

También fueron galardonadas Nora Lafón, María Seoane, Fanny Mandelbaum, Clara Mariño, Annamaría Muchnik, Gloria Guerrero y Blanca Rébori.

Otras periodistas destacadas que fueron homenajeadas fueron Luisa Valmaggia, Nora Bär, y Stella Calloni.

Además, fueron distinguidas Diana Zurco, quien trabaja en la TV Pública y es la primera presentadora trans que se desempeña en un noticiero central de Argentina, Mónica Gutiérrez y Liliana López Foresi.

Seoane enfatizó en que "necesitamos volver al periodismo urgente, imperiosamente, que nos encuentre en el lugar de la libertad. Me gustaría que seamos libres, poder contar aquello que refleja la historia, cuando no podemos hacerlo, no somos libres".

Nora Lafón sostuvo que "se siente muy honrada" y destacó que "son muchos años de lucha: el periodismo no se puede hacer sin pasión, esto es lo más importante; todo lo demás no existe".

Por su parte, Valmaggia afirmó tras ser homenajeada: "Siempre se dijo que las mujeres son muy competitivas y esto es una demostración de que tejemos redes, es un reconocimiento muy plural".

"Muchas de nosotros trabajamos sin darnos cuenta de que teníamos perspectiva de género, muchas veces intuitivamente, pero la verdad es que fuimos aprendiendo en este derrotero y en esta sociedad", manifestó y subrayó el compromiso de "entregar la posta a las que vienen que tienen mucha potencia".

Sobre la guerra en Europa, deseó que se "pueda resolver el conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN en una mesa de negociaciones" y además pidió por la libertad de Milagro Sala.

Blanca Rébori recordó que "tenía que demostrar que sí podía hacer mi trabajo, que podía realizar una entrevista" y apuntó que en la profesión "falta ir a fondo, renovarnos, lo que producimos los argentinos".

Dedicó el reconocimiento a su compañero "de vida por más de 35 años y que el Covid se lo acaba de llevar hace muy poco: se lo dedico a Fernando Ferreira", periodista de larga trayectoria que pasó por la redacción de Télam entre 2011 hasta 2016.

Por su parte, Diana Zurco resaltó que "las referentes históricas" presentes en el acto "marcaron camino" y "estar entre ellas para mí es un honor" porque "representamos una construcción colectiva de nuestro rol como comunicadoras en una era en la que todavía se necesita dar cuenta de perspectivas de género".

"Hablar desde nuestras propias voces en el caso de las mujeres trans que comenzamos a ocupar roles de comunicación, antes impensado, tenemos ese compromiso y esa bandera se hermana con el feminismo", dijo.

Durante el acto, Diana sostuvo que "la mujer siempre le costó, no se imaginan a las mujeres trans", agradeció al feminismo que "la abrazó" y llamó a los medios privados a cumplir con el cupo laboral trans.

En tanto, la periodista científica Nora Bär resaltó que "luchamos contra la resistencia de los medios que no abren muchos lugares para los especialistas; todos los medios deberían tener periodistas especializados en ciencia, tecnología y salud porque son noticias que requieren un tipo de tratamiento especial".

La conducción del evento estuvo a cargo de Nancy Pazos, Eugenia Morea y Silvia Martínez Cassina, quien se despidió de Canal 13 luego de 30 años y fue ovacionada por su compromiso y conducta "hasta el último minuto".

También participaron la presidenta de la agencia nacional de noticias Télam, Bernarda Llorente; la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, y las periodistas Lorena Maciel y María O`Donnell que recibieron la medalla en nombre de Magdalena Ruiz Guiñazú

Además estuvieron presentes la Defensora del Público, Miriam Lewin; el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo; y la titular de la organización Cascos Blancos, Sabina Frederic, entre otras personalidades.

Periodistas Argentinas es un espacio de intercambio y colaboración creado en junio de 2018 e integrado por más de 200 profesionales de medios gráficos, digitales, televisión, radio y diversas instituciones.

El colectivo desarrolló el encuentro luego de que a fines de diciembre pasado adquiriera gran trascendencia por la confección del "Informe América", un compendio de denuncias de casos de violencia contra trabajadoras de ese canal de televisión.

La serie de relatos, vinculados con las acusaciones hechas contra el conductor Antonio Laje por maltrato y violencia de género, fueron elevados ante cinco organismos del Estado para su evaluación.

