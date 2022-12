La periodista italiana Greta Beccaglia calificó como "una batalla ganada por todas las mujeres" la condena a 18 meses de prisión en suspenso para el hincha de fútbol que la manoseó en la previa de la victoria por 2-1 del equipo Empoli ante Fiorentina, en noviembre del año pasado.

"Nadie tiene derecho a vulnerar nuestros derechos, a considerar nuestro cuerpo como un trofeo; nadie debe humillarnos, denigrarnos, considerarnos un objeto", enfatizó la reportera de la señal Toscana TV tras la condena de este martes contra Andrea Serrani, un aficionado de Fiorentina que abusó de ella en plena transmisión afuera del estadio.

En diálogo con el diario italiano Corriere della Sera, la periodista aseguró que donará el dinero de la indemnización que recibirá de Serreni "a una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos vulnerados de las mujeres en todo el mundo".

"No es importante que yo lo perdone. Él debe perdonarse a sí mismo. Espero que entienda el daño que me ha hecho y que esta frase es un ejemplo: No siento odio, sólo tristeza", explicó Beccaglia.

En cambio, la periodista aseguró que le gustaría que lo sucedido "sirviera para hacerle entender a él y a muchos otros que tocar, sobre todo con violencia, el trasero de una mujer es un gesto abominable", y añadió que "no hay nada alegre, nada carnavalesco. Es sólo un acto de terrible humillación. Una violencia".

Beccaglia reveló, además, que sigue recibiendo mensajes anónimos que la acusan de "haber arruinado a una persona, de ser una niña mala, sin corazón" por su acusación contra su agresor, indicó la agencia ANSA.

"Dicen que la culpa es mía porque presumí demasiado, escriben que estaba bromeando. Parezco haber retrocedido en el tiempo", lamentó Beccaglia, quien refirió haber recibido "amenazas, muchas y odiosas", incluso contra su familia.

"A una carta se adjuntó una foto de un hombre desnudo. Las sigo recibiendo hoy de manera continua. Pero resisto, no me rindo", dijo la periodista.

Un tribunal italiano dictó este martes 18 meses de prisión, con el cumplimiento de la pena en suspenso, contra Serrani por agresión sexual.

En su momento, las imágenes se hicieron virales y provocaron una ola de indignación en Italia.

Tras el hecho, la comisaría de Florencia determinó en noviembre de 2021 la prohibición del ingreso a los estadios de Italia para Serreni, de 45 años, y Tommaso Consoli, de 48, quien lo acompañaba cuando el primero abusó de Beccaglia.

Ambos fueron identificados luego de la denuncia de Beccaglia tras el episodio registrado el sábado 27 de noviembre de 2021 afuera del estadio del Empoli.

Consoli, oriundo de Florencia, no podrá ingresar a los estadios durante tres años, uno más que Serreni, oriundo de Ancona. (Télam)