El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, criticó hoy la posición de los dirigentes de La Libertad Avanza en relación al canal educativo-infantil Paka Paka y dijo que "los que pretenden destruir" ese medio también "buscan destruir la educación pública".

Sin nombrarlo, Perczyk respondió al legislador porteño y candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, al poner en valor el canal educativo infantil Paka Paka y señalarlo como parte de las herramientas de la educación pública, a la que, dijo, "la vamos a cuidar y mejorar".

"Paka Paka es un canal extraordinario que ha tenido producciones muy importantes, que es muy visto por los chicos y nosotros creemos que hay que cuidarlo y que la mejor manera es siempre mejorar", dijo el jefe de la cartera educativa ante una consulta de Télam.

El funcionario profundizó la crítica al señalar que el modelo que promueve La Libertad Avanza en relación a la educación pública "no es que no la apoya, sino que la quiere destruir, dice que el problema de la Argentina es el Estado y es la educación pública".

Detrás del "no lo veo pero no me gusta´ también hay una idea de arancelar la universidad, arancelar la educación y los voucher son el arancelamiento pero el otro modelo es el de defender la educación pública y mejorarla, y en eso hay dos miradas y nosotros damos nuestra opinión y damos nuestra posición", sostuvo Perczyk.

El ministro fijó su postura en torno a este debate en contacto con la prensa luego de inaugurar junto a las autoridades provinciales un centro regional de simulación para la formación en enfermería profesional, ubicado en el Instituto Superior "Remedios de Escalada de San Martín" de la ciudad de Corrientes.

Se trata de una inversión articulada por la Nación y la Provincia de Corrientes, en un esfuerzo que Perczyk consideró "de unidad nacional".

"Es un esfuerzo de la Nación, de la provincia, es un esfuerzo de las otras provincias que también ceden sus equipos para que esté instalado en Corrientes, es un esfuerzo de Corrientes en infraestructura y en personal, como todo lo que pasa en la educación, que es compartido", sostuvo el funcionario.

Sobre el desarrollo de políticas educativas con Corrientes, el ministro Perczyk aseguró que "es lo mejor que podemos hacer para defender la educación pública, ya que hay una discusión en la Argentina en relación al Estado y la educación pública y nosotros la defendemos y creemos que la mejor manera de defenderla es mejorarla".

En ese sentido, exhibió sus coincidencias la ministra de Educación correntina, Práxedes López, quien destacó que el centro regional de simulación para la formación profesional en enfermería fue posible "por el compromiso del ministro".

Las tareas de remodelación, refacción y ampliación de este centro fueron financiadas por el Gobierno Nacional por un monto de 21.463.731,60 de pesos, con equipamiento por 250.000 dólares por parte del Instituto Nacional de Tecnología Educativa, informaron a su vez fuentes educativas.

Previo a esta inauguración, Perczyk y su par de la provincia de Corrientes, junto a otras autoridades, inauguraron el jardín de infantes "San Cayetano" de la Escuela Nº 605 en la comunidad de Cañada Quiroz.

Así como también recorrieron la Escuela de Construcciones Portuarias de Corrientes, donde el Estado Nacional desarrolla una obra próxima a ser concluida.

De la jornada de trabajo participaron también el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Gerardo Marchesini; el intendente Eduardo Tassano, los diputados nacionales Nancy Sand, Fabián Borda, Jorge Antonio Romero e Ingrid Jetter, así como legisladores provinciales, entre otras autoridades.

En tanto que el gobernador Gustavo Valdés no estuvo presente por "razones de fuerza mayor", según precisó la ministra López. (Télam)