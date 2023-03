El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, aseguró hoy que "una de las condiciones para mejorar la calidad educativa es que las chicas y los chicos vayan más horas y más días a la escuela" y detalló que con la incorporación de una hora más de clase por día en las escuelas primarias "pasamos de 720 a 960 horas anuales".

"Hasta agosto del año pasado, cuando comenzamos con la implementación de este programa, teníamos en las escuelas primarias 720 horas de clase al año y con esta decisión que es política, pedagógica, sindical y económica tenemos 960 horas, lo que implica un aumento del 25% del tiempo en la escuela", resaltó.

Perczyk encabezó hoy en el distrito de Almirante Brown una jornada de trabajo para la implementación del programa "Una hora más" en la provincia de Buenos Aires en el marco de la iniciativa del Ministerio de Educación "Hacia la Universalización de la Jornada Completa o Extendida".

Explicó que "toda la investigación pedagógica revela que las y los chicos tienen que estar más tiempo en la escuela" y detalló que esa hora extra "estará destinada a reforzar el aprendizaje de la Lengua y Matemática".

MIRÁ TAMBIÉN Ofrecen recompensa por el paradero de un joven y continúa la búsqueda otros dos hombres en Mendoza

El taller se realizó en la Casa de la Cultura Adrogué, en el partido de Almirante Brown, y lo acompañaron el diputado provincial e intendente en uso de licencia, Mariano Cascallares; el jefe comunal actual, Juan Fabiani; el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, y la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, entre otros.

"Hasta agosto del año pasado, cuando comenzamos con la implementación de este programa, teníamos en las escuelas primarias 720 horas de clase al año y con esta decisión que es política, pedagógica, sindical y económica tenemos 960 horas, lo que implica un aumento del 25% del tiempo en la escuela"

Por su parte, Sileoni dijo que "Esta es una medida original, que no tiene muchos antecedentes en el sistema educativo. Hay una inversión muy importante, pero, sin embargo, no es lo central, porque se puede destinar dinero y no acertar. En este caso confluye la decisión financiera que nos permite llevarla a cabo y la originalidad que nos permite transitar un camino que parecía obturado en la educación argentina".

Y agregó: "Trabajamos contra los vaticinios desalentadores porque hace 8 meses nos decían que esto no iba a poder ser. Pero los resultados hoy nos dicen que teníamos 906 escuelas bonaerenses alcanzadas por esta medida y en esta segunda etapa vamos por 1.569. Llegaremos a 2.500 instituciones educativas con una hora más, con la jornada completa".

MIRÁ TAMBIÉN Detectan un tercer caso de dengue importado en San Luis

El programa Una Hora Más de Clase está destinado a reforzar los aprendizajes de Lengua y Matemática. Además, el Ministerio de Educación distribuye en todo el país más de 11 millones de libros de esas materias para las y los alumnos de escuelas primarias.

También participaron de la jornada el intendente del Municipio de San Vicente, Nicolás Mantegazza, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio de Almirante Brown, Sergio Pianciola, el subsecretario de Gestión Educativa y Calidad, Mauro Di Maria, directores de escuelas del Municipio de Almirante Brown, directores de escuelas de San Vicente, Lomas de Zamora, Ezeiza, Saladillo, Esteban Echeverría, Cañuelas, Brandsen.

Por otro lado, el Ministerio de Educación de la Nación entregará en la provincia de Buenos Aires 3.597.670 libros de Lengua y Matemática para que sean distribuidos a las y los alumnos de las 5.152 escuelas primarias públicas, en el marco del Programa Libros para Aprender.

Los libros de Lengua y Matemática también los reciben las y los docentes y los Institutos de Formación Docente para que puedan desarrollar junto a los estudiantes el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Télam)