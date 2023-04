La magistral habilidad para jugar a las bochas hizo que un joven de San Luis se volviera viral en redes sociales y ahora aspira a ser convocado por la Selección argentina de ese deporte para disputar el próximo mundial. Pedro Eugenio Sánchez, más conocido como "Pedrito", forma parte de un mundo casi desconocido para la gran mayoría de los argentinos: a pesar de que todo el mundo conoce cómo se juega a las bochas y practica de manera recreativa el deporte en alguna playa bonaerense durante el verano, las competencias oficiales tienen casi nula repercusión. El país ha sabido dar grandes batacazos en los mundiales de bochas, con campeones como Nicolás Pretto o Raúl Basualdo. Y en los últimos días las redes sociales se hicieron eco de la providencial habilidad de Pedrito, un sanluiseño de 30 años que es capaz de dar el bochazo a donde él decida. "Mi viejo me metió en esto: me llevó un día, me enseñó y después le pedía que me llevara todos los días", señaló el deportista, quien lleva 22 años con la bocha en la mano: y es literal, porque practica el deporte todo los días entre entrenamientos y competencias. Desde aquella vez que su padre lo llevó a la cancha del Club Atlético Estudiantes de Villa Mercedes, en San Luis, Pedrito logró forjar una destacada carrera en el mundo de las bochas y ahora sueña con ponerse la celeste y blanca para representar al país. En diálogo con NA, Sánchez, quien ya logró el título provincial en San Luis y en 2022 estuvo a un paso de ganar el Nacional -cayó en la final-, confesó que aspira a que los ojos del técnico de la Selección argentina de bochas, José Gaspari, se posen sobre él: "Mi sueño es jugar en la Selección, ponerme la camiseta argentina". El objetivo es disputar el próximo mundial de este deporte y, si las cosas salen bien, poder sumarse a los argentinos que lograron ser campeones: "En bochas la Argentina está bien, pero no tenemos difusión. Las potencias son Francia, Croacia e Italia". Respecto a la viralización que tuvieron sus videos en redes sociales, el deportista comentó: "Empecé y subí un video, dos y después mis amigos me dijeron que tenía que seguir subiendo. Pero lo hice todo para joder, sin buscar lo que pasó". Cuando sus videos empezaron a desparramarse por los rincones de Internet, Sánchez se vio sorprendido: "No lo podía creer". A pesar de los elogios que recibió, Pedrito se quita presión: "Me acostumbré a tomarlo como algo natural, porque es concentración y técnica. Llevo 22 años jugando a las bochas". Actualmente, el sanluiseño vive en Bahía Blanca de jugar a las bochas: "Me pagan el sueldo y me dan el departamento donde vivo". Quien dice que en futuro no se cante: "En Argentina nació, tierra de Diego, Lionel y Pedrito...". PT/SPC NA