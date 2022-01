Pasajeros y choferes de líneas de media y larga distancia se mostraron a favor y coincidieron en manifestar, en la terminal de Mar del Plata, que el pase sanitario que comenzó a regir hoy para la utilización del servicio publico en el territorito bonaerense "nos da una mayor seguridad a la hora de viajar".

Hasta este mediodía, en las diferentes boleterías de las empresas de transporte de pasajeros de media y larga distancia de la terminal de ómnibus de esta ciudad no estaban solicitando el pase y los choferes señalaron las empresa no los notificaron que deben pedirlo.

"Me parece una muy buena medida, y esta bueno que lo pidan porque es una forma más de cuidarnos y estar seguros", expresó a Télam Silvia Villarroul, quien se alistaba para viajar hacia la terminal de Dellepiane, situada al sur de la Ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo aclaraba "no me lo han pedido".

En esa línea, Stella Maris, quien acaba de comprar un pasaje con destino hacia la localidad de Dolores, expresó: "me parece muy bien que lo pidan, porque es una forma de saber que quien viaja conmigo en el micro esta vacunada y eso me da seguridad".

En tanto que Mauricio Salon, oriundo de Tucumán, mientras aguardaba la llegada del micro para retomar a su ciudad natal, manifestó que "me parece muy bien la implementación del pase sanitario y que lo exijan es una forma de controlar y preocuparse por la salud de todos".

"Yo tengo las dos dosis y ahora estoy aguardando que me llegue el turno para la vacuna de refuerzo", expreso Mauricio, quien descansó una semana en Mar del Plata.

En otro sector de la terminal de ómnibus, se encontraba Tomas Figueredo, quien expresó a esta agencia: "soy de la ciudad de Resistencia (Chaco) y en nuestro caso cuando compramos el pasaje nos han pedido el pase sanitario. Lo veo con buenos ojos que lo exijan, yo tengo las dos vacunas contra el Covid-19 y espero pronto darme la tercera dosis".

Por otra parte. Diego Pérez, quien tenia su pasaje en mano para retomar a su casa de Lomas de Zamora, indicó que "me parece bien que lo empiecen a pedir, si en definitiva es para el bien de todos. Como dicen los científicos los profesionales hay que vacunarse para estar mejor inmunizados"

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la resolución conjunta de los ministerios de Salud y Transporte, desde ayer rige de forma obligatoria el pase sanitario el cual acredita el esquema de vacunación, para viajar en los medios de transporte de media y larga distancia dentro del territorio bonaerense.

El pase debe acreditar en todas las personas mayores de 13 años al menos dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 mediante las aplicaciones "VacunatePBA", "Mi Argentina" o "el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta". (Télam)