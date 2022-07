Las travestis y trans que participaron de la primera Marcha del Orgullo lo hicieron mostrándose "a cara lavada", a diferencia de muchas personas que lo hicieron con máscaras porque "¿qué teníamos que perder?", dijo la actriz y activista trans, Romina Escobar, y recordó que "eran las menos", en el marco de los 30 años desde aquella jornada.

"Las mujeres trans estábamos. Éramos las más visibles", señaló Escobar a Télam, quien participó de la primera Marcha del Orgullo de la diversidad sexual que tuvo lugar el 3 de julio de 1992.

"Una persona gay o una persona lesbiana, bisexual, se tapaba la cara porque tenían que cuidar sus trabajos y no querían ser reconocidos. En cambio, las personas trans íbamos a cara lavada, mostrándonos, porque ¿qué teníamos que perder? Si la policía nos llevaba presas por nada", amplió, haciendo referencia a las máscaras que se colocaron muchas de las personas que caminaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación.

En ese momento, Romina se encontraba en un proceso de transición de género, tenía 18 años y esa fue la primera marcha a la que asistió, de la mano de una amiga.

"Yo no era militante ni activista en esa época. Vivía en la casa de otra chica trans más grande que yo que ya empezaba a militar. Entonces me hacía que la acompañe. Iba con miedo, pero iba", contó Escobar, que hace un año ganó el Premio Cóndor de Plata como actriz revelación por la película "Nosotros nunca moriremos" (2020), y participó de las series "Pequeña Victoria" y "La 1-5/18" de Polka Producciones.

De esa jornada de 1992 recordó "el miedo de no saber qué iba a pasar" y "el frío".

"Hasta ese momento todo lo que veías en la televisión era que la policía reprimía, y más a las personas trans travestis. Nosotras nos enterábamos a través de otras compañeras", dijo.

En la marcha participaron alrededor de 100 personas, entre personas trans, lesbianas, gays y bisexuales.

"Las personas trans eran las menos. Dentro del colectivo LGBTQ no participaban tanto. Pero no porque no quisieran, sino porque desde el colectivo creo que no nos aceptaban -en ese momento- tanto como ahora. Estábamos un poco más desunidos, por decirlo de alguna forma", contó.

Sin embargo, señaló que "después, eso se modificó y se hizo una gran camaradería de todo el colectivo". (Télam)