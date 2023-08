El domingo se presentó frío en casi todo el territorio de la República Argentina, donde sus habitantes votaban en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaba pronosticada una mínima de 3 grados, pasadas las 9, la columna mercurial no alcanzaba los dos dígitos. Según el ranking de temperaturas que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional, los rigores del clima se hicieron sentir en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, con 3,6 grados bajo cero pasado ese horario. Los otros dos puntos que tuvieron temperaturas bajo cero fueron Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, con -1,2 y 0,9 grados respectivamente, aunque en la primera localidad mencionada, la sensación térmica marcaba -6,5. El punto de 0 grados fue en Puerto San Julián, también en Santa Cruz, mientras que la temperatura más baja de la provincia de Buenos Aires se dio en Tandil, con 2,9 grados. El "calorcito" fue leve en la mañana del domingo, ya que San Fernando del Valle de Catamarca registraba 15,5 a las 10. Y si "lo que mata es la humedad", ese índice se hizo sentir en toda su envergadura, en un 95 por ciento, en El Calafate; pero los huesos y las articulaciones dolieron menos en Villa Dolores y la capital San Luis, con un 24%..El drama del voto electrónico en la CABA.. La jueza federal con competencia electoral María Servini ofreció testimonios desopilantes con respecto a las fallas informáticas que se registraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llevar adelante el voto electrónico, algo que derivó en situaciones dramáticas. La magistrada habló con el canal de cable IP y describió un panorama preocupante, avisando que "el que no podía votar con el sistema electrónico, lo hacía solamente con papel". "Si no puede votar electrónico que lo haga solamente en papel.No sé si después tendría que volver, qué quiere que le diga", señaló con soltura, después de recordar que en ciertos centros de votación, las computadoras no podían funcionar por falta de artefactos eléctricos conocidos como "zapatillas". Servini, quien quedó en completar su descripción por la tarde, ofreció detalles de todo lo que ocurrió en la noche del sábado y durante la madrugada del domingo con las gestiones para hacer funcionar el sistema electrónico de votación. "Mi personal estuvo esperando a los técnicos hasta las 4 de la madrugada. No apareció ninguno. Solamente se presentaron a las 8. Algunos desistieron de trabajar. Y otros dijeron que no entendían el sistema", declaró. La jueza abundó en sus apreciaciones: "Algunas máquinas estaban rotas. No encendían. Otras prenden pero no imprimen. Esto no es responsabilidad mía. Y se arreglará la Justicia de la Ciudad. Tendría que haber una empresa seria que se haga cargo del buen funcionamiento". La magistrada enumeró inconvenientes en zona de Lugano y enfatizó las grandes dificultades que tenían empadronados mayores de 100 años. Dijo que por lo general va un agente de Policía acompañado por los técnicos y que se mueven en autos: "Son taxis. Antes iban en patrullero. Pero ahora no se puede. Porque hay pocos". . El "look" de Malena Galmarini. La candidata a Intendenta del partido bonaerense de Tigre, Malena Galmarini, exihibió un "look" que llamó la atención de algunos cronistas destacados en Nordelta, donde estuvo la agencia Noticias Argentinas. La vestimenta de la cordial titular de AySA, quien en todo momento bromeó con otros votantes en la fila y hasta con las autoridades de mesa, fue también motivo de publicaciones en páginas web. Malena apostó por una indumentaria casual tonos tierra combinada con un jean azul. La esposa de Sergio Massa lució campera matelasse y un chal visón; cabello suelto y maquillaje natural. En cuanto a los accesorios, sólo llevó un colgante de nácar estilo rústico. Durante el diálogo con la prensa, también recordó que concurría a ese lugar del Tigre con su padre, por lo que la emociona transitar sus calles. "Hace un cuarto de siglo que elegí Tigre como mi lugar de residencia, bueno, esto es algo que también revela mi edad", comentó con una sonrisa ante los micrófonos, a la hora de la miscelánea.. .Prófugos detenidos en Monserrat y Villa Soldati cuando intentaban votar. Tres personas con pedido de captura que se acercaron a votar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a escuelas de Monserrat y Villa Soldati, terminaron arrestadas por la Policía de la Ciudad. Uno de ellos fue un hombre de 47 años en la Escuela Cristiana Evangélica, ubicada en Irigoyen al 2100, sobre el cual pesaba un pedido de captura por "violación con fuerza e intimidación", a solicitud de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°28, a cargo de la Dra. Del Viso. El segundo hecho involucró también a un hombre mayor de edad por una causa de "robo a mano armada", por instrucción del Juzgado Criminal y Correccional N°17. En este caso, la detención se concretó en horas del mediodía en el Instituto Nuestra Señora de Fatima, en Portela al 2700, en Villa Soldati. Finalmente, también fue capturada una mujer de 44 años en el Instituto Sra. del Monserrat, en Belgrano al 1300, por el delito de "trata de menores", a solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54, a cargo del Dr. Santiago.. Una cuarta presunta malviviente cayó en Tigre. Una cuarta presunta malviviente fue esposada y detenida frente a una escuela del partido bonaerense de Tigre. Testigos dijeron a la agencia Noticias Argentinas que tenía pedido de captura. La mujer de mediana edad estaba con su madre y su hija bebé en un cochecito; las tres terminaron dentro del móvil policial con rumbo a la comisaría. .Mujeres al borde de un ataque de nervios en Caballito. El sistema electrónico de votación provocó que dos mujeres quedaran al borde de un ataque de nervios en el barrio porteño de Caballito. El Instituto Calasanz, de la calle Jose Bonifacio, a metros de Avenida La Plata, fue epicentro del escandalete que armaron dos mujeres muy enojadas por el funcionamiento de la boleta electrónica y montaron en cólera hasta que fueron escolatas afuera por el cuerpo de Gendarmería. AEB/KDV/AMR NA