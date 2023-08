El domingo se presentó frío en casi todo el territorio de la República Argentina, donde sus habitantes votaban en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaba pronosticada una mínima de 3 grados, pasadas las 9, la columna mercurial no alcanzaba los dos dígitos. Según el ranking de temperaturas que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional, los rigores del clima se hicieron sentir en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, con 3,6 grados bajo cero pasado ese horario. Los otros dos puntos que tuvieron temperaturas bajo cero fueron Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, con -1,2 y 0,9 grados respectivamente, aunque en la primera localidad mencionada, la sensación térmica marcaba -6,5. El punto de 0 grados fue en Puerto San Julián, también en Santa Cruz, mientras que la temperatura más baja de la provincia de Buenos Aires se dio en Tandil, con 2,9 grados. El "calorcito" fue leve en la mañana del domingo, ya que San Fernando del Valle de Catamarca registraba 15,5 a las 10. Y si "lo que mata es la humedad", ese índice se hizo sentir en toda su envergadura, en un 95 por ciento, en El Calafate; pero los huesos y las articulaciones dolieron menos en Villa Dolores y la capital San Luis, con un 24%.. El drama del voto electrónico en la CABA.. La jueza federal con competencia electoral María Servini ofreció testimonios desopilantes con respecto a las fallas informáticas que se registraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llevar adelante el voto electrónico, algo que derivó en situaciones dramáticas. La magistrada habló con el canal de cable IP y describió un panorama preocupante, avisando que "el que no podía votar con el sistema electrónico, lo hacía solamente con papel". "Si no puede votar electrónico que lo haga solamente en papel

No sé si después tendría que volver, qué quiere que le diga", señaló con soltura. Servini, quien quedó en completar su descripción por la tarde, ofreció detalles de todo lo que ocurrió en la noche del sábado y durante la madrugada del domingo con las gestiones para hacer funcionar el sistema electrónico de votación. "Mi personal estuvo esperando a los técnicos hasta las 4 de la madrugada. No apareció ninguno. Solamente se presentaron a las 8

Algunos desistieron de trabajar. Y otros dijeron que no entendían el sistema", declaró. La jueza abundó en sus apreciaciones: "Algunas máquinas estaban rotas. No encendían. Otras prenden pero no imprimen. Esto no es responsabilidad mía. Y se arreglará la Justicia de la Ciudad

Tendría que haber una empresa seria que se haga cargo del buen funcionamiento". La magistrada enumeró inconvenientes en zona de Lugano y enfatizó las grandes dificultades que tenían empadronados mayores de 100 años. Dijo que por lo general va un agente de Policía acompañado por los técnicos y que se mueven en autos: "Son taxis. Antes iban en patrullero. Pero ahora no se puede. Porque hay pocos". AEB/KDV NA