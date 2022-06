La abogada brasileña de la actriz Thelma Fardín, Carla Junqueira, consideró hoy que el juicio por presunto abuso sexual contra Juan Darthés "debería reanudarse de inmediato", pero advirtió que existe la posibilidad de que aun siendo condenado el actor evite ir a la cárcel.

"La Justicia brasileña rechazó un recurso de la defensa de Darthés que buscaba que, mientras se tramita una apelación, el juicio no se reanudara. Vamos a pedir que se retome el proceso de inmediato", anunció Junqueira. "Ya no hay más razones para que se demore la reanudación", insistió.

En declaraciones a la TV Pública reconoció, no obstante, que el paso del tiempo sigue jugando a favor de Darthés, a punto tal que, si en el caso de una eventual condena la pena fuera menor a los ocho años de prisión, podría no ir a la cárcel. Junqueira explicó que la ley brasileña contempla el principio de la "prescripción concreta", que se aplica en cada caso en particular y que podría beneficiar al imputado.

Además, señaló que la legislación aplicable al caso estipula hoy una pena de hasta 16 años de cárcel para el tipo de delito que pesa sobre Darthés, según una modificación del año 2010, y los hechos por los que está acusado el actor son anteriores.

Entonces, por aplicación de lo que en la Argentina se conoce como "el principio de la ley penal más benigna", Darthés –quien nació en Brasil- podría invocar que su caso sea tratado bajo la ley anterior, que contempla una pena menor.

"Vamos a tratar que sea condenado a una pena alta, de diez u once años de prisión, pero eso debe determinarlo el tribunal", consideró. Cuando fue suspendido por un conflicto de competencia entre los tribunales locales y los federales brasileños, el juicio estaba en la etapa final de la producción de prueba de la acusación.

El proceso debe reanudarse desde ese punto, aunque la defensa de Darthés apeló la decisión de adjudicarle a la Justicia Federal la continuidad.

Según explicó Junqueira, la próxima etapa será la producción de prueba y declaración de testigos propuestos por el actor y, luego de ello, el juicio entrará en la etapa de definiciones, camino a un veredicto

