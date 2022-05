El economista Daniel Artanaestimó hoy que "por ahora" la inflación trepará al 70% este año, pero admitió que ese número "puede ser optimista" ya que sería aún mayor. A su criterio, la elevada inflación "es un tema que genera preocupación, porque no se ve claro cómo el Gobierno piensa lidiar con este problema". En ese sentido, comentó que el Poder Ejecutivo "intentó -en el marco del acuerdo con el FMI- reducir la inflación en un contexto donde tenía que aumentar tarifas y depreciar más rápido el peso. Y eligió una política fiscal y monetaria más austera que no está cumpliendo". "Entonces, la pregunta es qué van a hacer más adelante, porque ante la suba de la inflación aumentaron el gasto, más allá de que se pueda justificar o no en vista de la necesidad de la gente

Pero así el programa fiscal no se va a cumplir", enfatizó Artana, en declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por radio Rivadavia. El economista cuestionó también el "populismo de corto plazo" que el Gobierno "hizo en buena parte de 2021" y añadió: "Se sentaron arriba de las tarifas, del tipo de cambio y en el segundo semestre, para tratar de influir en la elección legislativa, aumentaron fuertemente el déficit fiscal"

"Todo eso pasa factura: hoy hay que subir tarifas y devaluar más fuerte. Y también, en el momento de querer hacer un programa antiinflacionario, empiezan a golpear los errores cometidos", añadió. Para el economista, la inflación de este primer cuatrimestre de 2022 "responde a la fiestita que se mandaron en el segundo semestre del año pasado". Según informó el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor fue del 6% en abril y la variación interanual trepó al 58%, la más alta en 30 años. Artana destacó que la Argentina "tiene algo que impulsa la actividad económica por sí sola que son las condiciones externas súper favorables", pero aclaró: "Parte del error del Gobierno es que la economía se estaba recuperando y, entonces, cebaron de más la demanda. Eso provocó un choque con la restricción de la oferta y generó inflación". GCH/KDV NA