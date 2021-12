La abogada de las víctimas del empresario Jeffrey Epstein dijo a un diario británico que el príncipe Andrés de Inglaterra debería estar "temblando de miedo" como consecuencia del veredicto de Ghislaine Maxwell, expareja del multimillonario acusado de pedofilia, que se suicidó en la cárcel en agosto de 2019.

En el Reino Unido se especula que el veredicto podría complicar la actual situación del príncipe Andrés acusado también por una presunta víctima de la pareja.

El hijo de la reina Isabel II fue recientemente demandado en un tribunal de Nueva York por Virginia Giuffre, de 38 años, que alega que fueron Maxwell y Epstein quienes la obligaron a mantener relaciones sexuales con el príncipe cuando apenas tenía 17 años.

Lisa Bloom, quien representó a ocho de las víctimas del pedófilo multimillonario dijo al diario británico Daily Mail, que el príncipe Andrés de Inglaterra "debería estar temblando de miedo", si el juez se pone del lado de Giuffre, el caso podría presentarse ante un jurado en 2022.

Bloom, consideró además que no ve "ninguna posibilidad" de que el equipo legal de Maxwell apele con éxito el veredicto.

Ayer la familia y los abogados de Maxwell confirmaron que tienen la intención de apelar la condena de inmediato.

Maxwell, de 60 años, fue declarada ayer culpable por un tribunal de Nueva York de cinco de los seis cargos de tráfico sexual de menores para Epstein y ahora enfrenta una sentencia máxima de 65 años en prisión.

La relación del príncipe con Maxwell cobró importancia en el juicio cuando los fiscales revelaron nuevas fotografías de la mujer británica y de Epstein para enfatizar lo cerca que estaban.

Mientras que otras fotos publicadas en los medios muestran a la pareja en el castillo de Balmoral, la residencia privada escocesa que pertenece a la monarca británica, y al príncipe posando junto a su acusadora, Virginia Giuffre, y a Maxwell en su casa.

En una entrevista con la BBC en 2019, Andrés dijo que su relación con Epstein era producto de su larga amistad con Maxwell.

Se especula también que Maxwell podría buscar reducir su condena en la cárcel revelando información sobre otras figuras poderosas que abusaron de niñas en residencias de propiedad de Epstein.

Entre los amigos del empresario se encontraban también los ex presidentes Bill Clinton y Donald Trump.

En ese sentido un ex abogado de Epstein, Alan Dershowitz de 83 años, en declaraciones a varios medios agregó que Maxwell "probablemente querrá contar su historia completa en algún momento".

"No hay nada que abra más la boca a la gente que enfrentarse a una larga condena penal", dijo.

Dershowitz, también dijo anteriormente a la BBC que pensaba que el caso contra Andrés se "debilitó considerablemente" después del juicio de Maxwell porque no citó a Giuffre como testigo.

El ex abogado del empresario fallecido afirmó que no se usó como testigo a la mujer "que acusó al príncipe Andrés, que me acusó a mí, que acusó a muchas otras personas, porque el Gobierno no creía que ella estuviera diciendo la verdad".

"Y de hecho, Virginia Giuffre, fue mencionada en el juicio como alguien que llevó a otras jóvenes a Epstein para que también las abusara. Así que este caso no hace nada en absoluto para fortalecer la acusación contra el príncipe Andrés", aseguró.

Hoy algunos medios británicos revelaron que dos jueces de Nueva York ordenaron ayer que se haga público, con fecha del 3 de enero, un acuerdo extrajudicial firmado entre Giuffre y el magnate fallecido que podría exonerar al príncipe Andrés en el juicio de abusos sexuales, cuya audiencia se llevará a cabo el 4 de enero.

Se informó que la audiencia está programada para escuchar los argumentos sobre si desestimar la demanda de Giuffre contra el hijo de la reina Isabel.

El abogado del príncipe argumenta que la acusadora no puede demandar en Estados Unidos porque ella vive en Australia. (Télam)