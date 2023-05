Personas afectadas por enfermedades de sensibilización central se presentaron este mediodía frente al Congreso para exigir que se trate "de forma urgente" el proyecto de ley 1369-D-2022 sobre sensibilidad central, que incluye a las enfermedades fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y electro hiper sensibilidad, en el Día Mundial de, la Fibromialgia.

"Nuestro lema es 'El dolor tiene nombre pero no tiene ley'", dijo a Télam María Fato, integrante de la organización Sensibilización Central Argentina.

Las personas, que llegaron desde distintas partes de la ciudad de Buenos Aires y la zona oeste y sur del conurbano bonaerense se concentraron desde las 12 en las inmediaciones del Congreso para ser recibidos por el vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Daniel Gollán, y la diputada Agustina Propato.

"Es la primera vez que nos atienden. Para nosotros es muy importante", compartió Fato.

MIRÁ TAMBIÉN Un jurado popular declara culpable a un varón por abusar sexualmente de una niña en Neuquén

Todos los años, para esta fecha, las personas afectadas por estas enfermedades se acercan al Congreso para pedir la sanción de una ley que las y los contemple.

Desde el 2014, distintos legisladores presentaron nueve proyectos que perdieron estado parlamentario.

El último (1369-D-2022 ), del 31 de marzo de 2022, es de la diputada nacional por la provincia de Chubut del Frente de Todos, Estela Hernández.

Las enfermedades que contempla el proyecto "todavía no están reconocidas en nuestro país, por lo cual las personas que las padecemos no tenemos los derechos de salud, laborales y sociales, que son humanos y constitucionales", informaron a través de un comunicado.

En este sentido detallaron que la fibromialgia fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1992, la Encefalomielitis Mialgia en 1997, y la Sensibilidad Química Múltiple en 2016, al igual que la Electrohipersensibilidad.

"Son enfermedades altamente incapacitantes y necesitamos difusión, para que se sepa que existimos. Necesitamos dar visibilidad a estas patologías que tantas veces han sido ignoradas, incluso por la mayoría de los profesionales médicos. También pedimos que nos apoyen para solicitar el pronto tratamiento del proyecto de ley", agregaron.

Estas patologías comparten una prevalencia femenina (entre un 80 y un 90%) y presentan síntomas en común como el dolor generalizado, insomnio, hipersonmia, fatiga extrema, problemas cognitivos, confusión mental, pérdida de memoria a corto plazo, cefaleas, colon irritable, problemas digestivos, hormigueos, depresión y ansiedad, entre otros, indicó el colectivo de pacientes.

"Hay alrededor de 40 mil personas diagnosticadas con enfermedades de sensibilización central. No sabemos cuántas personas tienen esta información y aún no lo saben. A mí tardaron 10 años en diagnosticarme la fibromialgia y hace 2 años y medio tengo síndrome de fatiga crónica que es la que me dejó casi imposibilitada de caminar", explicó Fato.

Sobre la importancia de ley dijo que permitiría que "haya en determinados lugares centros de salud, centros del dolor y que todas las enfermedades sean reconocidas y se incluyan en el Plan Médico Obligatorio". (Télam)