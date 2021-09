Pablo Musse, padre de Solange, la joven que murió durante la cuarentena y de quien no pudo despedirse por las restricciones, apuntó hoy contra el Gobierno tras la polémica frase del postulante a diputado nacional Daniel Gollan sobre que "con más plata" en el bolsillo la foto del festejo en Olivos no hubiese generado tanto impacto.

"Que me digan que con plata solucionan todo, se pueden ir bien a la reputa madre que los parió. Ya últimamente trato de no escuchar a todos estos impresentables del gobierno que tenemos, porque cada frase es un revoltijo en el estómago y volver a revivir lo mismo.

MIRÁ TAMBIÉN Informan 550 nuevos casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires en las últimas 24 horas

Le diría a Gollan que no se trata sólo de plata, se trata de humanidad, de sentido común. La plata no compra la dignidad, no compra salud", resaltó Musse.

Con respecto a la denuncia que realizó luego de la muerte de Solange, en donde hay cuatro imputados, Pablo manifestó que no le dieron respuesta ni Córdoba ni en Neuquén: "El presidente (Alberto Fernández) menos, que en su momento ni estaba enterado del caso Solange. Había salido a nivel nacional e internacional y él no estaba enterado.

MIRÁ TAMBIÉN Quirós indicó que los primeros días de octubre anunciarán cómo siguen las medidas en CABA

Yo espero que la justicia actúe sobre los funcionarios de arriba, no los de abajo que actuaron sobre las órdenes". Luego de lo que generó la polémica frase, Gollan habló a través de su cuenta de Twitter indicando, nuevamente, que el problema son los medios que desvirtúan la información: "Otra vez, vuelven los operadores mediáticos a manipular una entrevista para generar confusión y desviar la atención de lo importante".

"Con más plata la gente se hubiera olvidado de la foto de la fiesta en la Quinta de Olivos en plena cuarentena", había dicho el ex ministro de Salud bonaerense.

En agosto del año pasado la historia de Solange conmovió a un país por su fallecimiento a los 35 años, consecuencia de un cáncer de mama estadio 4, y por la travesía que inició su padre para despedirse, algo que no logró por las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus

MC/MG/KDV NA