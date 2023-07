El nuevo Citroen C3 recibió cero estrellas en seguridad, de acuerdo con los tests realizados por LatinNCAP, el organismo encargado de evaluar los vehículos que se venden en América Latina. Se trata de uno de los autos cero kilómetro más baratos del mercado argentino, con diversas versiones -de acuerdo al equipamiento- y un precio que va desde los 4,5 millones de pesos a los 6,5. Es decir, entre 8.700 y 12.000 dólares, según la cotización del dólar blue. La calificación supone un nuevo alerta para el Grupo Stellantis, ya que hace algunas semanas el mismo organismo de seguridad denunció al conglomerado (conformado por Peugeot y Fiat entre otras marcas) de engañar a sus clientes utilizando estándares de seguridad desactualizados en sus comerciales. LatinNCAP publicó este jueves un nuevo resultado de sus pruebas de choque. En este caso el protagonista fue el nuevo Citroën C3, que se fabrica en Brasil, y que obtuvo la calificación más baja posible. El organismo fue contundente en su informe y destacó los puntos más débiles del vehículo: "Entre otras cosas, tiene estructura inestable, protección débil en el choque frontal, falta de protección lateral de cabeza y falta de aviso de uso de cinturón de seguridad". Y agrega que "el impacto frontal mostró protección débil en el pecho del conductor y marginal en el pecho del acompañante, probablemente explicado por la falta de pretensores en los cinturones de seguridad". Pero eso no fue todo, también señalan que "la estructura y el área de los pies fueron calificadas como inestables. El impacto lateral de poste no se realizó porque el vehículo no ofrece protección lateral para la cabeza estándar ni como opcional. La protección contra el latigazo cervical (whiplash) mostró desempeño deficiente en el cuello del adulto". Alejandro Furas, secretario general de LatinNCAP, denunció al Grupo Stellantis tras una serie de malos resultados en pruebas de choque de diferentes marcas y modelos que fabrica esa empresa: "Es alarmante cómo se desprecia repetidamente la seguridad básica para los latinoamericanos y es inaceptable que sus vehículos logren tan bajo nivel de seguridad cuando saben muy bien cómo producir autos asequibles y mucho más seguros". El fabricante, por su parte, respondió que "Stellantis reafirma su compromiso con la seguridad automotriz, al desarrollar vehículos modernos y adaptados a cada segmento. Además, ratifica enfáticamente que todos sus vehículos cumplen rigurosamente con todas las regulaciones vigentes".Antecedentes recientes A comienzos de este mes el organismo especializado en probar y calificar a los automóviles por su nivel de seguridad, LatinNCAP, denunció a Jeep por "engañar al consumidor". El organismo publicó los resultados de dos nuevos crash tests del modelo Renegade y los resultados hicieron sonar todas las alarmas. En esa oportunidad la respuesta del grupo italo-francés fue bastante más directa: "El Jeep Renegade producido en Brasil viene de serie, desde las versiones más básicas, con seis airbags, alerta de mantenimiento de carril, detector de fatiga y frenado autónomo de emergencia, lo que lo convierte en uno de los vehículos más completos del segmento en equipamientos de seguridad", decía el comunicado difundido por la filial brasileña, que también compartió la filial argentina del grupo automotriz. MC/MAC NA