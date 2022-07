Treinta y cinco organizaciones religiosas de seis países anunciaron hoy la desinversión de 1.250 millones de dólares en activos combinados en empresas de combustibles fósiles, como parte de su compromiso en la lucha contra el cambio climático.

Así lo anunciaron mediante un comunicado el Movimiento Laudato Si, el Consejo Mundial de Iglesias, Operation Noah, Green Anglicans y GreenFaith, entre otras organizaciones.

Entre las instituciones participantes se encuentran algunas organizaciones católicas, como cinco diócesis de Irlanda y dos de Canadá, cuya desinversión sumada supera los 500 millones de dólares.

El padre Joshtrom Kureethadam, coordinador del Sector de Ecología en el Dicasterio (Ministerio) para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (Vaticano), que asiste al trabajo del papa Francisco en materia de medio ambiente, enfatizó: "en 2020, el Vaticano pidió a las instituciones católicas que desinvirtieran de las empresas de combustibles fósiles dado su daño al medio ambiente; aplaudo a estas instituciones proféticas que desinvierten hoy y animo a todas las instituciones del mundo a que reduzcan nuestra dependencia de estas fuentes de energía tan dañinas desinvirtiendo de los combustibles fósiles”.

“Así es como las instituciones proféticas pueden vivir nuestros valores y ayudar a los más vulnerables entre nosotros; si queremos lograr la paz y garantizar un planeta habitable para todos, incluidas las generaciones futuras, tenemos que acabar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles que alimentan la actual crisis climática", agregó.

Hace unos días, los obispos africanos reunidos en el SECAM (Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar), emitieron una declaración en la que solicitan a los gobiernos a tomar medidas urgentes y ambiciosas para proteger la biodiversidad.

Una de las principales peticiones de ese documento es la paralización inmediata de la construcción del oleoducto de África Oriental (EACOP por sus siglas en inglés), previsto en Uganda y Tanzania, cuya construcción desplazará a más de 12.000 familias.

En cuanto a las finanzas, el Consejo Mundial de Iglesias solicitó a todos sus miembros que sostengan una gestión financiera “responsable con el clima”, asegurando que "a través de nuestros fondos de pensiones, bancos y otros acuerdos de servicios financieros no seamos cómplices de la financiación de las industrias de combustibles fósiles que destruyen el clima".

El Vaticano también ha recomendado a los inversores que desinviertan en empresas de combustibles fósiles.

El informe Invest/Divest 2021 reveló que las instituciones religiosas representan más del 35 por ciento de todos los compromisos de desinversión a nivel mundial, más que cualquier otro sector.

Más de 1.500 instituciones de todos los sectores, con activos combinados de más de 40 billones de dólares, han asumido ya algún tipo de compromiso de desinversión en todo el mundo, desde un punto de partida de 50.000 millones de dólares en 2014.

El anuncio de desinversión global de hoy se produce tras una investigación de The Guardian sobre las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo y las decenas de proyectos de petróleo y gas previstos como "bomba de carbono", que llevarían al mundo a superar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5ºC y podrían provocar el desplazamiento de cientos de millones de personas.

Solo nueve meses después de que los líderes mundiales se comprometieran a "mantener vivo el 1,5" en la conferencia COP26 de Glasgow, veinte empresas de combustibles fósiles siguen adelante con sus planes de expansión.

Mientras tanto, muchos gobiernos -como los de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Noruega y Australia- siguen aprobando nuevos desarrollos de combustibles fósiles que pondrán el 1,5°C fuera de su alcance.

Las instituciones católicas involucradas en este anuncio de desinversión son Justice et Paix Belgique; Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria (Religious Institute of the Sacred Heart of Mary); Congregation of Sisters of St. Joseph in Canada; Our Lady's Missionaries; Archdiocese of Armagh / St Patrick's Archdiocesan Trust Limited; Carmelite Monastery of Immaculate Heart of Mary - Delgany; Congregational Leadership of the Sisters of Mercy; y The Congregation of Christian Brothers in Northern Ireland.

También se sumaron a la medida Congregation of the Sisters of Mercy, Southern Province; Rosminians Institute of Charity CLG; Diocese of Leeds; Congregation of the Sisters of Nazareth Generalate; Friars Minor in Great Britain; Catholic Theological Society of America; Loyola University, Chicago; Marquette University, USA; Sisters of St Joseph of Peace, USA; y la Azione Cattolica Italiana. (Télam)