Bajo la consigna "Real reconocimiento e igualdad de derechos a todas las identidades no binarias", se realizó hoy la primera "Marcha No Binarie", para reclamar por la igualdad de derechos y políticas públicas, en el marco del Día Internacional de las Personas No Binarias.

Con la bandera no binaria conformada con los colores amarillo, violeta, negro y blanco; comenzaron a avanzar los manifestantes por las cales de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, dieron la vuelta al edificio del parlamento nacional y a la Plaza del Congreso, para luego leer un documento de las 22 subconsignas, entre ellas campo optativo y abierto de género en todos los registros (de identidad) y actualización de los sistemas registrales públicos y privados para el respeto de las identidades no binarias.

La marcha tuvo como objetivo "visibilizar nuestras identidades y la falta de políticas hacia nuestra comunidad y también el poco acceso a derechos que vivimos día a día", detallaron desde la Comisión Organizadora Marcha del Orgullo No Binarie (COMNBI), conformada exclusivamente por diversidades y disidencias no binarias, integrantes de organizaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos.

"La falta de reconocimiento y de inclusión de esta comunidad genera invisibilidad, discriminación y violencia hacia nuestro colectivo. Es por ello que consideramos fundamental que haya una igualdad real, fomentar el respeto y empoderar la diversidad de género en todas sus expresiones", informaron.

El camión cultural estacionado frente al Congreso, permitió la presentación musical y shows de Ayelén Beker, Invisibl3s, Juan Rocca, Pauli y Yagui junto a Tango para todes y Muchaches, Feminancys, Max Vanns, Lola Bhajan, Zorritas Bandidaz, Vale Cini, DJ Alan Fabulous y DJ Julieta Aimale. (Télam)