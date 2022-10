A un día del inicio de la Cumbre del C40 que reunirá en la Ciudad de Buenos Aires a alcaldes del mundo para consensuar medidas frente al cambio climático, un conjunto de organizaciones realizará mañana una protesta para denunciar “la emergencia ambiental de grandes proporciones” que registra el distrito porteño.

“Las políticas públicas del Gobierno porteño muy lejos están de lo que se necesita para la adaptación al cambio climático”, afirmaron las asociaciones convocantes Basta de Demoler, Basta de Mutilar Nuestros Árboles y Fundación Ciudad a la manifestación prevista para las 17 en la zona de las escalinatas del Paseo del Bajo, a la altura de la Casa Rosada.

En ese sentido, aseguraron que “la crisis climática es aquí y ahora, no podemos perder ni una hoja más ni un metro cuadrado de suelo absorbente” y remarcaron que “si de esto no se habla en la reunión de la Cumbre del C40, no será más que una nueva puesta en escena de maquillaje verde”.

El foro internacional sobre cambio climático arrancará el miércoles en el Centro de Convenciones del barrio de Recoleta, donde se reunirán en la primera jornada unos 150 intendentes de ciudades argentinas, mientras que el jueves y el viernes serán las reuniones de más de un centenar de alcaldes de grandes urbes como Nueva York, Madrid, París, Seúl, San Pablo y Bogotá.

Según evaluaron las organizaciones porteñas, “la Ciudad de Buenos Aires está en una emergencia ambiental de grandes proporciones”, mientras que “el Gobierno de la Ciudad opta por políticas contrarias a la adaptación climática”.

Entre las medidas impulsadas por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, señalaron la venta de tierra pública “que era potencial para espacios verdes que mitigaran la isla de calor”, así como la “división de la ribera desde la General Paz hasta la Boca en sectores con construcciones de todo tipo en vez de recuperar la costa como parque público”. (Télam)