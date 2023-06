La presidenta de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), María Teresa Bosio, calificó como "fundamental" la reunión de obispos convocada por el papa Francisco en la que se debatirá la aceptación en la iglesia de divorciados, personas del colectivo LGTBQ+ y el acceso de la mujer al celibato opcional, porque la iglesia está estructurada de forma "jerárquica y machista".

Asimismo, uno de los referentes de la organización Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), que supone la autonomía de lo político ante lo religioso y actúa sobre la interacción entre el Estado (en todos sus niveles) y las religiones, César Rosenstein, resaltó que es importante que el Estado "vele" por los derechos humanos de las personas dentro de las instituciones religiosas "para que sean respetados no solo enunciativamente sino en el ejercicio, sobre todo en una institución católica que recibe un trato preferencial en Argentina".

"Es importante incorporar voces diferentes, que se abra el debate hacia toda la sociedad, que estén presentes mujeres, mujeres indígenas y jóvenes, romper esta estructura jerárquica patriarcal donde las personas conservadoras quieren seguir sosteniendo un orden instituido.

No se permiten cambiar y vemos que la iglesia pierde potencia, porque no es solamente que los curas celebren misa, es todo el trabajo pastoral que hay que hacer para defender en cada territorio la justicia social, la opción por los pobres, de las mujeres, de les niñes. Ese es un trabajo que ha dejado de hacer la iglesia", dijo Bosio a Télam.

Por primera vez en la historia de los Sínodos, las mujeres podrán votar sobre lo que se hable en el encuentro vaticano.

"En el documental 'Amén Francisco responde', hay una joven que plantea la pregunta de por qué las mujeres no podemos estar en una función sacerdotal, por qué las mujeres no podemos tener opinión, voz y voto adentro de la iglesia. Ahora estoy viendo que permiten, en esta convocatoria a debate, que 35 mujeres pueden votar. Creo que son cambios fundamentales que se tienen que comenzar a gestar porque la iglesia está estructurada de forma jerárquica y machista, y no tiene sentido de ser", agregó.

En ese sentido, también recordó que "a medida que se institucionalizó -el catolicismo- fue cerrando puertas y dejando mucha gente afuera, y la gente que queda afuera es sospechada por no identificarse con esta sexualidad hegemónica, heterosexual y heteronormativa donde la familia en singular tiene este lugar tan central. En la actualidad vemos que hay muchas formas de ser familia".

Por último, indicó que, desde CDD, el mensaje es "el amor que incorpora inclusión, derechos, abre la mirada hacia aquellas personas que tienen prácticas amorosas y se relacionan pensando en vínculos sanos que no están marcados por el sexo, la raza ni la clase", y valoró que el papa Franciso "va en ese sentido", pero "todavía le cuesta" porque "en la institución iglesia hay disputa de poder y sectores conservadores arraigados".

En tanto, Rosenstein hizo hincapié en que "es necesario que el Estado supervise, controle o garantice que puertas adentro de las instituciones sean respetados los derechos humanos de todos sus miembros, en particular de los colectivos que fueron mencionados: mujeres, LGBTIQ+, divorciados, grupos que fueron históricamente discriminados en el seno de la iglesia católica".

Y consideró que "la designación de un sacerdote latinoamericano en el momento que las iglesias neopentecostales tienen un rol tan preponderante, en el que amplían, suman fieles y hay una transmisión de fieles de las iglesias católicas -especialmente- a las neopentecostales, estos debates se pueden ver o en clave de apertura o en clave de no seguir perdiendo asociados. Nunca lo sabremos", concluyó. (Télam)