En situaciones de extrema necesidad y urgencia, como el caso de la cocaína adulterada que provocó la muerte de, al menos, 24 personas en los partidos bonaerenses de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham a principios de este año, las mujeres en situación de consumo de drogas son atravesadas por "triples estigmas" por la carga en cuanto a tareas de cuidado que se deposita en ellas, lo que las lleva a que "sea más importante sostener el secreto, que la propia vida", señaló Lucía Capra, coordinadora de la casa de acompañamiento Kuña Guapa, ubicada en San Martín.

"Las mujeres, lesbianas, travestis y trans, a la hora de plantear una situación de necesidad vinculado al consumo de sustancias, nos pasa que nos atraviesan los dobles o triples estigmas, nos genera muchísimo temor la carga que se deposita en nosotras como cuidadoras y como personas que deben ejercer ese cuidado de una determinada manera porque de otra manera sería juzgado", agregó.

En la situación extrema de la cocaína adulterada "surgió que era más importante sostener el secreto del consumo antes que la propia vida, algo que para nosotras fue muy impactante porque muchísimas mujeres se acercaron a pedirnos ayuda", agregó la psicóloga social.

En relación a este hecho, Capra subrayó además que se acercaron "sin poner en palabras que consumían esta sustancia", pero también "sin acceder a la intervención de un hospital por el miedo de que les saquen a los hijos o que vaya una trabajadora social y que vaya a hacer una intervención a sus casa donde 'no tienen todo lo que debería tener una madre perfecta o hegemónica', esa figura de madre que todo lo puede, omnipotente, que para nada es la de las personas de verdad".

"La situación particular del consumo y las tareas de cuidado es una violencia que se ejerce hacia nosotras por nuestra condición de género y que no les pasa a los varones, primero porque de ellos no se espera cuidado, pero además porque no es tan juzgado como hacia nosotras", concluyó la referente del espacio.

Por su parte, Cintia Quetglas, promotora de reducción de riesgos de Kuña Guapa, que previamente había sido asistida en situación de consumo en el mismo lugar, consideró en diálogo con Télam sobre el evento sucedido en San Martín que las personas "no se murieron, si no que las mataron".

"Tuve un sinfín de llamados ese día de personas que habían tomado la noche anterior pero no se atrevían a ir al hospital ni a la comisaría porque les daba vergüenza y porque los juzgan como 'drogadictos'", detalló.

Por último, la titular de la Sedronar, Gabriela Torres, señaló a Télam que cuando pasó el suceso de la droga adulterada, la línea 141 estuvo tres días las 24 horas en la televisión porque todos los canales hablaban sobre consumo de sustancias y, "el primer día, los llamados crecieron un 72%" lo que quiere decir que "hay necesidad y que todos tienen alguna preocupación con los consumos", concluyó. (Télam)