María Tobio (36), la mujer que denunció el año pasado ante la Justicia que su padre, tío y abuelo abusaron de ella entre los 3 y 11 años, se manifestó hoy frente al palacio de tribunales marplatenses y se mostró esperanzada con que se sabrá la verdad de lo que le sucedió, a 24 horas de haber recibido la noticia de que la Cámara de Apelación local ordenó rever la causa.

"Podemos decir que ayer comenzó hacerse justicia si tenemos en cuenta que la Cámara de Apelaciones revocó la resolución que a fines del año pasado había tomado el juez de garantías Saúl Errandonea, pese a la prescripción de los delitos por el tiempo transcurrido, y que se conozca la verdad a través de un juicio".

"Si bien el proceso judicial no tendrá una sanción o condena, la Cámara de Apelaciones le ordenó al juez que revea la decisión tomada anteriormente y se habilite la realización de un proceso por la verdad con el fin de lograr un reparación moral y pública", dijo Tobio a la prensa.

En esa linea dijo sentir "un alivio. Me empiezo a sacar el peso del silencio, del dolor tanto físico como psicológico. El año pasado cuando desestimaron la causa, me sentí devastada y hoy, después de tanta lucha, me vuelvo a sentir fuerte y con ganas de que se sepa la verdad".

"Sé que no tendrá una pena, pero se sabrá la verdad y la sociedad lo condenará", explicó.

"Hoy siento que es un paso para delante, un granito de esperanza tanto para mí como para las miles de víctimas y sobrevivientes de abuso sexual en las infancias, que no se animan hablar. No hay que callarse", manifestó.

Tobio fue abusada sexualmente por su padre (Juan Carlos), expolicía, por su tío (Guillermo), y por su abuelo (Fidel), estos últimos ya fallecidos, por lo que la denuncia desde un principio fue presentada solo contra con su progenitor.

Si bien los hechos denunciados ocurrieron hace más de 12 años, Tobio relató en varias oportunidades que se animó a realizar la denuncia contra su padre en la comisaria de la Mujer de esta ciudad en enero de 2021, porque éste estaba intentando contactarse con la hija de María, y dicha situación le trajo malos recuerdos.

Recordó que "existe la Ley 27.206, sancionada en 2015, conocida como 'De respeto a los tiempos de las víctimas', que establece que el plazo de prescripción se suspenderá mientras la víctima sea menor de edad y hasta que, habiendo cumplido la mayoría de edad, formule la denuncia".

En la jornada de ayer la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata ordenó investigar los abusos sexuales que Tobio denunció haber sufrido entre los 3 y los 11 años, por parte de su padre, su abuelo y su tío, y dispuso que, pese a la prescripción de los delitos por el tiempo transcurrido, se busque la verdad a través de un juicio, como reparación "moral y pública".

Esta resolución llegó ayer luego que Tobio presentara un recurso el 29 de diciembre pasado, luego que la causa fuera archivada por decisión del juez de Garantías (Saúl Errandonea). (Télam)