Trece detenidos y más de 600 dispositivos electrónicos de almacenamiento secuestrados fue el balance de 62 allanamientos realizados hoy en 13 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la operación "Red Federal Alerta II", con el fin de desbaratar redes que producen y difunden material de abuso sexual a menores en todo el mundo, informaron los ministerios públicos fiscales (MPF) porteño y bonaerense.

La investigación, de alcance federal, involucró 62 objetivos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Formosa, Misiones, Salta, San Luis, Jujuy, Mendoza y San Juan.

La investigación fue realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) porteña, a cargo de Daniela Dupuy, junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en el marco del trabajo conjunto realizado por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal CABA.

A partir de los datos recabados, el CIJ realizó una investigación preliminar de los 13 usuarios identificados en CABA, y las fuerzas de seguridad realizaron la constatación de los domicilios ubicados en los barrios de Flores, Belgrano, Monte Castro, Parque Chacabuco, Boedo, Caballito, Villa Crespo, Constitución, San Telmo y Almagro.

Con los resultados preliminares obtenidos, Dupuy solicitó el allanamiento de los 13 domicilios de la Ciudad, solicitud que fue concedida por la jueza Araceli Martínez, titular del Juzgado PCyF 29.

Los allanamientos fueron coordinados por el CIJ y participaron la División Delitos Informáticos contra Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía de la Ciudad, División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de Gendarmería Nacional y la División Investigaciones de Ciberdelitos de Prefectura Naval Argentina.

Respecto a los usuarios identificados en el resto del país, los casos fueron derivados a sus fiscalías competentes, que ampliaron las investigaciones realizadas, y luego se pactó una fecha de allanamiento en simultáneo.

En la provincia de Buenos Aires, se trabajó sobre "20 objetivos y la acción fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Francisco Pont Vergés".

En los allanamientos realizados en territorio bonaerense participaron efectivos y expertos de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Norberto Gabott, y la División de Delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Gustavo Cabada, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

También participó personal de las DDI de Mar del Plata y San Nicolás, la División de la Policía Federal Argentina delegación Mercedes y peritos de la Policía Judicial de la Procuración General y de la Oficina de Tecnologías Aplicadas y Gestión (OTAG), dependiente de Fiscalía General del Departamento Judicial La Matanza.

En el marco de estos operativos, fueron detenidas tres personas y secuestraron 21 notebooks, 10 PC, 5 tablets, 34 celulares, 9 dispositivos electrónicos, 128 dispositivos de almacenamiento, tres armas, municiones y 5 elementos no digitales como libro de guardias, cuadernos con anotaciones, etc. En cinco domicilios también se registraron niños convivientes.

La operación “Red Federal en Alerta II” se inició a partir del trabajo conjunto realizado por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina; el U.S. Department of Homeland Security de los Estados Unidos; y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que facilitó el acceso al sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), usado para verificar el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (delito previsto en el Art. 128 del Código Penal Argentino) en plataformas de intercambio Peer to Peer, dentro del territorio argentino, entre julio de 2022 y marzo de 2023.

ICACCOPS aportó pistas de investigación, identificando direcciones de protocolo de Internet (IP) asociadas a archivos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. En este caso, se logró identificar a 62 usuarios en los distintos puntos del país mencionados.

ICACCOPS, que fue incorporado en la justicia porteña mediante un convenio en 2021, es utilizado por miles de investigadores/as en todo el mundo con el objeto de brindar asistencia en este tipo de casos.

En Julio de 2022, el MPF porteño y el Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU crearon el primer equipo operativo contra el abuso sexual infantil, “TASKFORCE”, a partir del cual se coordinan las tareas de campo junto a otras organizaciones y/o fuerzas de seguridad argentinas, tanto a nivel nacional como local.

Por ello, en caso de encontrar hechos ilícitos fuera del ámbito territorial de esta Ciudad, se emite un aviso a las autoridades judiciales pertinentes, en virtud del Protocolo de Intervención Urgente y Colaboración Recíproca en Casos de Detección de Uso de material con contenido de abuso sexual infantil (RED 24/7) y del Acta de Compromiso Para la Constitución de “Red Federal De Policías Judiciales Y Unidades Operativas De Investigación Criminal”. (Télam)