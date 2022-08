El fiscal Federal de Córdoba Enrique Senestrari informó esta tarde que se ofrece una recompensa de 3 millones de pesos a quien aporte datos sobre Santiago Aguilera Allende, quien falta de su casa, en Traslasierra, desde el martes y sospechan que pudo haber sido secuestrado.

El joven de 18 años, residente de la localidad de Las Tapias, salió de su casa con la intención de reunirse con un amigo para tomar una gaseosa, según indica la investigación.

Senestrari dijo que la recompensa es para quien "brinde información útil que permita dar con el paradero" del joven.

"Pedimos recompensa porque no lo estamos encontrando. No hablamos de rescate, el Estado ofrece un premio a quien nos brinde información para encontrar a Santiago. Esto significa que la investigación no nos está dando resultado", detalló el fiscal federal.

Por otro lado, reiteró que la actuación de la Justicia Federal "está motivada" por la teoría de "un secuestro extorsivo".

Más temprano detuvieron a un hombre, de 23 años, que es apuntado como el principal sospechoso. Se trata de un empleado de la empresa de venta de materiales de la construcción propiedad de la familia Aguilera en Las Tapias.

"Esperemos que si este chico que está detenido sabe algo nos lo pueda decir, y si no es así volvemos a foja cero porque es un secuestro extorsivo muy particular. Es la primera vez que nos pasa que se manda un solo mensaje y luego no se comunican más", dijo Senestrari sobre el detenido.

El detenido, Walter Gil, prestará declaración ante la Justicia el próximo lunes, luego de designar un abogado defensor.

"Es la última persona que lo vio, que tuvo comunicaciones", aseguró Senestrari. El sospechoso quedó detenido anoche luego de un operativo en su vivienda de barrio Brochero en Villa Dolores. (Télam)