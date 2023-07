Una mujer busca desde hace más de tres semanas a una de sus perritas, que desapareció luego que delincuentes le robaran el auto y se la llevaran en el interior y para recuperarla ofrece una recompensa de 200 mil pesos. El hecho se produjo el pasado 22 de junio, cerca de las 15:00, en la empresa situada en Libertad 6641, de Loma Hermosa, partido bonaerense de Tres de Febrero, cuando la mujer, llamada Clara, cargaba mercadería con materia prima en su auto. En ese momento aparecieron tres delincuentes, uno de ellos armado, y le exigieron las llaves del auto, cuando en el mismo se encontraban sus tres perras de tamaño chico. "Estábamos cargando el auto y teníamos las tres perras adentro

Cuando estábamos subiendo la tercera bolsa con mercadería, me agarraron los ladrones, uno de ellos con arma. Me pedían que les tire las llaves del auto, se las di pero les grité que me dejaran las perras, me desesperé", contó Clara en diálogo con el sitio No Ficción Web. "Yo les di todo porque estaba armado, pero quería las perras

Fueron cinco segundos. A una me la tiró por la ventana trasera y una cachorrita que se pasó para el asiento de adelante también. Se fueron con Bonnie y nunca apareció hasta ahora", continuó en su relato. Enseguida avisó a la Policía, pero mucha respuesta no obtuvo, a pesar que los ladrones tenían una sola salida desde la zona. Uno de los delincuentes dejó una zapatilla en el lugar, a la que según Clara, "no le dieron mayor importancia". Clara volvió a su propia oficina con la ayuda de allegados y se dirigió al recorrido que hizo el auto gracias al seguimiento de su celular. El vehículo fue recuperado en la estación Ejército de los Andes, en el vecino partido de Hurlingham. "El auto estaba cerrado. Estaba mi cartera totalmente vacía

Sin documentos, sin tarjetas y sin celular, con todos los datos", señaló la damnificada. Clara comenzó a partir de entonces una campaña para recuperar a Bonnie, una perrita de raza Jack Russel, con el cuerpo de color blanco y la cabeza negra y marrón. La mujer decidió ofrecer 200 mil pesos para poder dar con su mascota y los teléfonos para contactarla para las personas que tengan datos sobre Bonnie son el 15-4532-2972, 15-5060-8151 y el 15-4148-4873. AMR/GAM NA