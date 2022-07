(Po Lucía Borello) Francisco Segovia (32) sumó su testimonio al de Pablo Vio y Gonzalo Elizondo, quienes realizaron un reclamo administrativo al Colegio El Salvador de la Capital Federal por abusos sexuales cometidos contra ellos por el cura César Fretes, cuando tenían 10 años y eran alumnos de esa institución, y desde la presentación, muchos excompañeros les mandaron mensajes de apoyo contándoles que habían atravesado situaciones similares.

El Salvador es un colegio de varones de la congregación jesuita, institución tradicional de más de 150 años en Avenida Callao 542.

En 2003 el hermano jesuita César Fretes, tutor de la escuela, fue trasladado de forma repentina a Mendoza. En 2007 fue expulsado de la comunidad y en 2015, a los 45 años, murió de cáncer.

Los exalumnos Pablo Vio y Gonzalo Elizondo- hoy de 31 años-, presentaron un reclamo administrativo al colegio por los abusos sexuales que Fretes cometió contra ellos en 2002, cuando cursaban sexto grado de la primaria, a sus 10 y 11 años.

Ese reclamo tiene como objetivo recibir una reparación integral por los daños causados, tanto psicológicos, morales como patrimoniales, según el documento presentado. Aseguran que hay, al menos, 30 víctimas más que fueron abusadas por el cura en cuestión a partir de los mensajes de apoyo que recibieron tras hacer pública su historia.

A partir del reclamo, el también exalumno Francisco Segovia se contactó con Pablo y Gonzalo para contar una experiencia similar a la de sus excompañeros que le tocó sufrir en 2001 -un año antes que ellos-.

Recién en 2019 pudo verbalizarlo por primera vez, después de ver una serie televisiva sobre abusos en una escuela católica de España.

Pablo y Gonzalo consideraron que los movimientos de mujeres y feminismos fueron motores para que ellos pudieran comenzar a hablar del abuso que habían vivido y hacer algo al respecto.

“El caso de Thelma Fardin me impactó mucho, lo que contó y generó. Muchos empezaron a hablar y reflexionar sobre la importancia de dejar de callarse y me di cuenta que yo no se lo había contado a nadie. Entonces empecé un largo proceso de animarme a contarlo. Y me empezaron a surgir preguntas y la primera vez que me acerqué al colegio fue en plan para contar lo que me había pasado y qué habían hecho a partir de las denuncias de Fretes y ahí me cayó la ficha de que no fueron sólo los abusos sino un encubrimiento y personas con responsabilidades que no cumplieron”, explica Gonzalo en diálogo con Télam.

Al enterarse de la historia de los jóvenes, Thelma les envió un mensaje: "Viva el coraje, la palabra y la construcción colectiva. NOS TENEMOS. Mi abrazo, siempre. Por historias como esta, de resilencia y sanación, es que todo valió y vale la pena. ¡Unas ganas de abrazarlos! Bravo por ese coraje".

“Mucho de la lucha de las mujeres, el 8M, los testimonios de víctimas de violencia de género hizo que cambiara mucho nuestra forma de pensar y poder entender que contarlo no está mal. Toda la ola de feminismos logró poner la vergüenza del otro lado, del lado que tiene que estar, en el agresor, de quien ejerce la violencia y no del lado de la víctima”, reflexionó Pablo, entrevistado por esta agencia.

Francisco iba una camada más arriba que ellos. Los tres transcurrieron casi toda la primaria y secundaria en El Salvador, razón por la cual, al ser un colegio de doble escolaridad, pasaban más horas ahí que en sus casas. Hoy en día, Pablo es comunicador y publicista, Gonzalo es sociólogo y docente y Francisco es comunicador.

"Fretes era nuestro tutor en sexto grado -2002, el hermano jesuita tenía 32 años-. Cualquier problema que tuvieras es con la persona que hablabas, la persona de confianza. Había momentos de tutoría que consistían en que él entraba a la clase y decía ‘Gonzalo vení’ e íbamos a hablar en su despacho, una oficina que no se podía ver ni de adentro hacia afuera ni de afuera hacia adentro porque los vidrios estaban pintados de blanco. Una locura... Ahí el tipo hacía lo que quería...", narra Gonzalo.

El cura llevaba las conversaciones hacia temas sexuales, sobre masturbación, erecciones, llegó a pedirle a alumnos que se bajaran los pantalones en su despacho e incluso tocó los genitales de uno de ellos mientras dormía en uno de los retiros espirituales.

En 2020, Pablo y Gonzalo decidieron reunirse con Rafael Velasco, Provincial de los Jesuitas -rector al momento de los abusos- y con Andrés Aguerre, rector actual, para contarles su historia. Según explican a Télam, la respuesta que recibieron fue que el protocolo de hoy en día es diferente al de ese momento y los persuadieron para que "no hicieran mucho ruido" para no perjudicar a la institución.

Sin embargo, esto no fue un obstáculo para ellos, porque sabían que ya no había vuelta atrás y que callarse no era una opción, a pesar de que el cura está muerto y el delito está prescripto.

"El foco de todo esto tiene que estar en los responsables, no solo del agresor, en este caso Fretes, sino de los encubridores como Rafael Velasco y Andrés Aguerre", afirmó Francisco.

Gonzalo cuenta que habló en reiteradas oportunidades con Aguerre, quien "reconoció que siendo rector fueron varios alumnos a contarle que habían sido abusados por este tipo -Fretes- y no hizo nada al respecto. Es muy loco el nivel de hipocresía, en un colegio en donde han hecho énfasis en los valores, en cuidar al prójimo, no se destacaba por lo académico sino por su formación humanística, y que las máximas autoridades cuando pasa algo así que hagan lo contrario y nos dejen abandonados a los alumnos porque nadie nos vino a preguntar nada en su momento".

Al hacerse públicos los abusos y el reclamo administrativo de las víctimas, la institución emitió un comunicado escueto donde lamenta lo ocurrido recién en el tercer párrafo. "El comunicado es un papelón", opinó Francisco, por la forma en que se disculparon.

Los jóvenes relataron que en 2003 "se recibió la primera denuncia de abuso de menores contra el entonces Hermano jesuita César Fretes. Las autoridades de la Compañía decidieron sacarlo inmediatamente del Colegio para evitar que hiciera más daño, fue apartado de todo trato con menores y, luego de un proceso interno, fue dimitido de la Compañía de Jesús. Las familias en ese momento no estimaron oportuno hacer una denuncia en el ámbito civil, algo que sólo ellas podían hacer, de acuerdo con la legislación de esa época".

En charla con Télam, Álvaro Pacheco, quien vive en Uruguay y es Delegado para la prevención de abusos de los jesuitas expresa que "cuando se recibió la denuncia, el rector del colegio -Rafael Velasco- pidió al provincial (superior de los jesuitas) que lo sacara, y se lo envió a Mendoza. Lo importante es que su destino fue a la comunidad, a hacer tareas internas en la casa y en el templo, junto a los demás sacerdotes y hermanos y con restricción de apostolado con menores. El colegio -San Luis Gonzaga- queda sí en la misma manzana, pero no tenía ningún rol allí. Tener un rol es lo que facilita el abuso, por la asimetría que se da. De hecho puede pensarse que las restricciones funcionaron porque no hubo ninguna denuncia en Mendoza contra él, tampoco en los últimos días".

Pacheco es junto con el rector actual del colegio, Jorge Black, quienes firman el comunicado.

“No hay mucha información sobre abusos a menores, nos costó conseguirla, nos costó encontrar un abogado que quisiera defendernos, nos costó encontrar qué leyes deberían habernos protegido en ese momento y porque estuvo tan mal todo esto. A veces se tapa el verdadero acto de encubrimiento en clave de 'pasaron veinte años ya está'", reflexionó Pablo.

