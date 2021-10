Un nuevo estudio efectuado a personas de distintas edades que tuvieron coronavirus, detectó secuelas cognitivas como problemas de memoria, enfoque o velocidad de procesamiento, mas de siete meses después de haber padecido la enfermedad.

Así lo reveló hoy una investigación realizada por el hospital Mount Sinai de Nueva York que analizó a 740 pacientes, entre ellos muchos transportistas de larga distancia, que habían sido tratados en ese centro asistencial.

"Hasta el 24% de las personas que se han recuperado continuaban experimentando algún tipo de dificultades cognitivas, incluidos problemas de memoria, velocidad de procesamiento y enfoque", según los investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai.

"Estamos viendo un deterioro cognitivo a largo plazo en una variedad de grupos de edad", explicó la autora del estudio Jacqueline Becker, neuropsicóloga clínica y científica asociada de la escuela, según la agencia de noticias Ansa.

Para la investigación se realizaron pruebas a 740 pacientes que se habían inscrito para formar parte de un registro administrado por Mount Sinai, uno de los sistemas hospitalarios más grandes de Nueva York que trata a pacientes con Covid-19 desde los primeros días de la pandemia.

Los pacientes, que fueron evaluados entre abril de 2020 y mayo de 2021, tenían 18 años o más, habían dado positivo al virus y no tenían antecedentes de demencia.

Los resultados mostraron una tasa relativamente alta de deterioro cognitivo 7,6 meses después de haber contraído el virus.

El déficit cognitivo más común, que afecta a casi 1 de cada 4 pacientes, fue un problema con el almacenamiento de nuevos recuerdos.

Otros síntomas informados fueron deficiencias en la velocidad de procesamiento y el funcionamiento ejecutivo, que incluye la capacidad de planificar, organizar y emitir juicios.

Si bien los pacientes hospitalizados eran más propensos a tener deterioros cognitivos, los que fueron tratados sólo en el departamento de emergencias también habían desarrollado problemas de pensamiento.

Otros hospitales están experimentando complicaciones similares. En el Northwestern Medical Center, algunos pacientes de Covid terminaron con déficits cognitivos tan severos que no pudieron cuidar de sí mismos después de ser dados de alta.

Así lo reveló a NBC News el neurólogo Igor Koralnik, jefe de la división de enfermedades neuroinfecciosas y neurología global.

"Este estudio confirma lo que también hemos visto en Northwestern, que los problemas cognitivos son persistentes tanto en pacientes que fueron hospitalizados como en aquellos que solo tenían síntomas respiratorios leves", dijo Koralnik.

Ver déficits mentales severos en pacientes de 20, 30 y 40 años es "desgarrador", lamentó la Helen Lavretsky, profesora de psiquiatría y directora de la Clínica Post-Covid de UCLA.

"Algunos no pueden funcionar; no pueden pensar; su memoria está deteriorada; se confunden cuando conducen a lugares, y que no saben cómo llegaron allí", precisó la médica. (Télam)