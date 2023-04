A través de la Disposición 214/23 y la Ley 17.671 se estableció la impresión de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI), que solo deberán actualizarlo los ex combatientes de Malvinas. Esta nueva actualización tiene como objetivo reconocer a todos los que lucharon en la guerra, a mediados de 1982.

En esta ocasión el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) condecorará a quienes estuvieron en el conflicto bélico contra las fuerzas británicas, con una insignia ubicada en el ángulo superior derecho. El logo principal contiene la palabra "ex-combatiente", junto a un mapa de las Malvinas y laureles.

El diseño estuvo a cargo del (ReNaPer), entidad que depende del Ministerio del Interior, y tendrá un costo de 1.500 pesos. El documento puede obtenerse en 24 horas, en cualquiera de los cinco centros que posee ReNaPer, con turno previo desde la app Mi Argentina, o bien de forma exprés, también con turno, y el solicitante lo recibirá en su domicilio a las 48 ó 96 horas.

A quienes corresponde: "Determinase que los Documentos Nacionales de Identidad para personas ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, conservarán plena validez hasta su fecha de vencimiento o hasta tanto se emita un nuevo ejemplar", explica la disposición.

En el documento indica qué contendrá el DNI: "Aquellas personas que acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas llevarán en el DNI el siguiente distintivo: EX COMBATIENTE, HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS , EX COMBATIENTE, HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS ". MC/MAC/SPC NA