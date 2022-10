La Defensoría del Público realizó hoy el segundo encuentro de las jornadas de reflexión sobre el rol de los medios en la prevención de los discursos de odio, con el eje puesto en "Géneros, diversidades y disidencias", en el que participó la editora de género de la Agencia Nacional de Noticias Télam, Silvina Molina, quien advirtió que ese tipo de violencia tiene como objetivo “silenciar”, se informó oficialmente.

“¿Qué quiere el discurso de odio? Violentar. ¿Qué quiere esa violencia? Silenciar. Y que estemos aquí, desde distintos ámbitos, es un primer gran logro”, sostuvo Molina tras agradecer el espacio de este ciclo, organizado por la Defensoría, la diputada Victoria Montenegro y Télam.

Del encuentro “El rol de los medios en la prevención de los discursos de odio”, esta vez con el eje puesto en “Géneros, diversidades y disidencias”, también disertaron la integrante del medio y colectivo feminista Feminacida y redactora de contenidos en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Catalina Filgueira Risso y María Eugenia Ludueña, integrante de la Agencia Presentes.

“Es un gusto compartir el panel con las colegas, las compañeras, de Presentes y Feminacida que son dos espacios que muestran cómo desde este periodismo con perspectiva de derechos, de género, feminista, sigue abriendo caminos y se sostiene en momentos muy difíciles del periodismo”, remarcó la editora de género de Télam.

La defensora del Público, Miriam Lewin, abrió el encuentro y destacó que “los feminismos, las diversidades y disidencias son objeto de algunas operaciones que, podrían llamarse de desinformación. Y que está en estrecha vinculación con el desarrollo posterior de discursos de odio y con el traslado de esta violencia en entornos digitales o mediáticos al mundo real”.

Por su parte, Ludueña se refirió al vínculo de los discursos de odio y las violencias por razones de género y citó el informe sobre diversidad sexual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala que la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex se ve reforzada por la diseminación de discursos de odio dirigidos a esta comunidad.

“Los medios debemos hacer un esfuerzo para no polarizar y no tener una comunicación binaria. Para no subrayar esas brechas que proponen los discursos de odio”, precisó.

A su turno, Filgueiras señaló que “en Feminacida hacemos periodismo feminista. Es nuestro eje militante porque no comprendemos a nuestra profesión escindida de nuestra militancia”.

Y detalló la experiencia de la Escuela de formación de ese medio en periodismo, comunicación y género: “Vimos que ahí había una necesidad y nos pusimos a armarlo” y destacó la importancia de “buscar esas otras voces que nunca salen, esas otras identidades, vivencias, historias que no son primera plana en los grandes medios o que sólo lo son cuando son violentadas y estigmatizadas”.

Las jornadas, destinadas a periodistas, comunicadores y comunicadoras de todo el país, tienen el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre la problemática de los discursos de odio y su prevención. Y, también, brindar herramientas para un tratamiento responsable en los medios.

En el primer encuentro -indicaron- el eje fue “Negacionismo, genocidios y Terrorismo de Estado” y contó con las exposiciones del sociólogo Daniel Feierstein y del director del Centro Ana Frank Argentina, Héctor Shalom.

El 1 y el 15 de noviembre se desarrollarán las dos últimas instancias, donde se debatirá el rol del Estado, las políticas públicas y los marcos normativos; y también se pondrá el foco en la circulación de los discursos del odio en la actualidad. (Télam)