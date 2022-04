Siete de cada diez personas afirman haberse aplicado todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación (CNV) recomendadas según el rango etario y nueve de cada diez manifestaron "una intención positiva hacia la vacunación para prevenir la Covid-19", según un informe difundido hoy por Fundación Huésped.

El estudio fue realizado en colaboración con la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y la Universidad ISALUD en una muestra de 23.264 personas de las cuales el 70 por ciento respondieron "que habían recibido todas las vacunas recomendadas en el calendario nacional".

A las personas entrevistadas se les preguntó "si habitualmente se aplicaban todas las vacunas del CNV" y, en términos generales, "se observó que 7 de cada 10" respondieron que "habían recibido todas las vacunas recomendadas en el calendario nacional; el 19,1% dice haber recibido algunas; el 2,3% no lo recuerda y solo el 6,4% refiere que no se aplica las vacunas del calendario habitualmente".

En cuanto a las razones más frecuentes para no haber recibido todas las vacunas del calendario, la principal fue "desconocer las vacunas que podrían aplicarse (40,2%), nunca se las indicaron (31,6%) y no poder dárselas por falta de tiempo (10,5%)", mientras que el 15,8% refirió "que no quiso darse la o las vacunas correspondientes".

En la Argentina, el acceso a la vacunación es gratuito e incluye a todas las personas que las necesitan, independientemente de la cobertura de salud o estatus de residencia en el país.

Con 20 vacunas obligatorias para las distintas etapas de la vida, el CNV es uno de los más completos de la región y, tal como lo demuestra el informe, cuenta con una "importante aceptabilidad en la población".

Según el informe, entre el rango etario correspondiente a adolescentes la cifra es incluso más alta: 8 de cada 10 señala haber recibido todas las vacunas. el 16,1% dice haber recibido algunas vacunas, el 2,3% no lo recuerda y solo el 2,6% refiere que no se da las vacunas del calendario habitualmente.

La investigación propone advertir cuáles son las principales fuentes de información sobre vacunas o vacunación y el 66,1% "nombró a la televisión", mientras que el 57,6% también remarcó que se informó a través de diarios y portales de noticias y el 46,5 citó "otras fuentes" como Instagram (46,5%), familiares y amigos (35%), radio (34,4%), Google (32,6%), Twitter (25,9%), Facebook (20,3%), WhatsApp (18%) y YouTube (11%).

En menor medida recurrieron a los trabajadores de la salud: médico/a de cabecera (24,2%) y otros trabajadores de la salud, médicos que no son de cabecera o enfermeros (31,4%), mientras que en ámbito educativo, solo un 3,6% refirió haber recibido información de la escuela y un 9,7% de la universidad.

Asimismo, el 72,3 por ciento de los encuestados aseguraron haber visto la campaña de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación en el último año, y, en menor porcentaje, accedieron a otras campañas, como las de Fundación Huésped (21,5%), SADI (14,7%) y SAVE (13,6%) y el 17,8 sostuvo que no vieron ninguna campaña.

La encuesta se llevó a cabo entre el 13 de mayo y el 21 de julio de 2021, durante ese período se preguntó a los más de 20 mil encuestados sobre la vacuna contra el coronavirus y "9 de cada 10 tuvo una intención positiva hacia la vacunación".

Del total de los entrevistados, "el 45,3% respondió que la recibiría y el 45,4% que ya se había vacunado y el 6,5% no estaba seguro/a y el 2,8% no lo haría".

Con el informe analizado la Fundación Huésped propuso algunas recomendación son el fin de concientizar sobre la importancia de la vacunación como "crear campañas de información sobre las vacunas y el Calendario Nacional de Vacunación para cada etapa de la vida, ya que la desinformación es una de las principales barreras de acceso a la vacunación".

"Generar mensajes de promoción de la vacunación con hincapié en la seguridad y los beneficios, de las vacunas; utilizar la televisión y las redes sociales como canales principales para la difusión" de estos mensajes y "diseñar campañas dirigidas a fomentar que la población recurra en mayor medida a los/as trabajadores/as de salud como una fuente veraz de información sobre vacunas", son algunos de los consejos.

