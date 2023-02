El juez federal Luis Rodríguez renunciará al juzgado número nueve para acogerse a los beneficios jubilatorios y dejará una nueva vacante en la primera instancia de Comodoro Py 2002. "Todos los ciclos se cumplen", dijo el juez a sus allegados, al confirmar que en los próximos días presentará la renuncia.Rodríguez cumplirá 65 años de edad en abril próximo y si bien no fue confirmado con qué fecha tendrá efecto su dimisión, todo indica que será desde ese momento. No obstante, el magistrado tomará licencias pendientes de años anteriores y no regresará a su juzgado saldo esporádicas presencias por cuestiones administrativas o actos jurisdiccionales para los cuales su presencia sea indispensable. Luis Rodríguez desempeñó gran parte de su carrera en el fuero penal ordinario, como juez de instrucción con oficina en el edificio de Talcahuano 550, Palacio de Tribunales. Allí, la causa más destacada fue la investigación que llevó a juicio a los líderes de la barra brava de River Alan y William Schlenker por el crimen del referente de una facción opositora, Gonzalo Acro, en 2008. Los hermanos Schlenker y otros integrantes de la barra terminaron condenados a prisión perpetua, con penas ratificadas y con fuerza de cosa juzgada. En 2012 pasó al fuero federal porteño en el marco de un complejo proceso, cuestionado incluso en el Consejo de la Magistratura porque resultaba en los hechos un traspaso horizontal, de un juzgado a otro de igual jerarquía, pero distinta competencia. Algo similar había ocurrido a principios de siglo con Sergio Torres, quien hoy se desempeña como juez de la Suprema Corte bonaerense. Luis Rodríguez resultó exculpado de una acusación de una arrepentida en la Causa Cuadernos, sorteó con éxito cuestionamientos de organismos defensores de derechos humanos que le reprochaban que fuera coleccionista de objetos de la Segunda Guerra Mundial -entre ellos simbología nazi- y entre sus últimas decisiones relevantes procesó al ex ministro de Energía de Juntos por el Cambio Juan José Aranguren y al periodista Daniel Santoro en una derivación de la Causa D´Alessio. Ambos fallos fueron revertidos por la Cámara Federal. Una delicada situación de salud de un familiar precipitó su decisión de dejar el cargo al frente del juzgado federal número nueve, revelaron fuentes judiciales. NE/GAM NA