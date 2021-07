Familiares, amigos y el colectivo Ni Una Menos se concentraron hoy en el kilómetro cero de la capital mendocina para pedir justicia, a tres meses de la desaparición de Abigail Carniel, la joven de 18 años que fue vista por última vez el pasado 15 de abril en la localidad de Las Heras y cuya causa, que cuenta con tres detenidos, es investigada como femicidio.

"Abigail tiene que aparecer. Me informaron que me asesinaron a mi hija pero ¿dónde está su cuerpo?", reclamó Verónica, la mamá de la joven, en diálogo con Télam, y afirmó "que si no la buscan no va a aparecer".

"Hoy se cumplen tres meses ya de la desaparición de mi hija y tres meses que no la buscan porque hicieron solo dos rastrillajes y no tengo respuestas", dijo la mujer, quien exigió a las autoridades que busquen a Abigail.

La manifestación, convocada por amigos, familiares y el colectivo Ni Una Menos de Mendoza, se concentró en el km 0 a las 16.30 para marchar por las calles céntricas de la capital mendocina hasta la explanada de la Casa de Gobierno.

Días atrás la Justicia mendocina dictó la prisión preventiva para los tres detenidos por el presunto femicidio de la joven, cuyo cuerpo aún no ha aparecido.

La causa está caratulada como femicidio y luego de varias pericias la Justicia detuvo e imputó a Vicente Cayetano Chumacero Martínez (42), Claudio Armando Díaz, conocido como "Fido", y Martín Ezequiel Márquez, alias "Chupete" o "Chupetín", estos últimos apresados cuando se hicieron rastrillajes el pasado mayo, en un predio del barrio Sargento Cabral.

El expediente tiene como prueba principal escuchas telefónicas que, para la fiscalía de Homicidio, ameritan mantener en prisión a los acusados.

Abigail fue vista por última vez el 15 de abril, cuando bajó de un colectivo en una parada ubicada en la calle Boulogne Sur Mer, en la localidad mendocina de Las Heras, y nunca más se supo de ella. (Télam)