Noticia de un secuestro, el libro publicado por Gabriel García Márquez en 1996, basado en hechos reales, tendrá su adaptación audiovisual en Prime Video.

La serie homónima, compuesta por seis episodios, llegará a la plataforma de streaming el 12 de agosto y acaba de publicar el primer tráiler. Se trata de unos de los títulos más famosos del escritor colombiano y uno de sus hijos, el renombrado guionista y director Rodrigo García se ocupó de la producción ejecutiva junto a María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Invercine & Wood), Lourdes Díaz, Stuart Ford y Cristina Garza (AGC Studios).

MIRÁ TAMBIÉN Argentina recupera la Planta Industrial de Agua Pesada para consolidar su desarrollo nuclear

"La emocionante historia llena de suspenso sigue el calvario de un pequeño grupo de personas, quienes fueron secuestradas en la década de los 90 por narcotraficantes colombianos – Diana Turbay (Majida Issa), Maruja Pachón (Cristina Umaña), Marina Montoya, (Carmenza Gómez) y Beatriz Villamizar (Julieth Restrepo) – y los extraordinarios esfuerzos de parte de sus seres queridos para liberarlos – Alberto Villamizar (Juan Pablo Raba) Nydia Quintero (Constanza Duque)", reza la sinopsis oficial de la ficción dirigida por Andrés Wood, quien también es productor ejecutivo.

Este no es el único libro de "Gabo" que llegará a las pantallas. Con mucho hermetismo, Netflix está trabajando en la adaptación de Cien años de soledad, la obra con la que marcó el nacimiento del realismo mágico, en el caribe colombiano junto a la productora Dynamo.

MIRÁ TAMBIÉN Repartidores de aplicaciones se movilizaron a Trabajo para exigir reconocimiento sindical

Si bien el proyecto se anunció en 2019, recién este año comenzaron las audiciones para encontrar a los actores que puedan interpretar a la perfección a la familia Buendía y recrear la atmósfera de Macondo. En tanto Rodrigo García se prepara para el lanzamiento de Santa Evita, protagonizada por Natalia Oreiro y Darío Grandinetti en la plataforma Star+.

"Es una serie basada en el libro de Tomás Eloy, amigo de mi familia de toda la vida. Salma Hayek es una de las productoras ejecutivas, ella me invitó a ser parte del proyecto. Me apasiona porque me gusta mucho el libro. Se ha montado aquí con un grupo de productores, de técnicos, de artistas, excelente actores realmente… Siempre quise que se hiciera aquí en Argentina -por supuesto la idea siempre fue que se haga en español- y que todos fueran argentinos, con la excepciones mía y de Cesc Corella que interpreta al doctor español que embalsamó a Evita. Creo que va bien", adelantó en una entrevista.

MBC/SPC NA