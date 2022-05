La fiesta de cumpleaños de 15 de Constanza "Cocó" Chiosso será recién el mes próximo porque su familia y ella no llegan con los tiempos para organizarla; hasta el momento ya tiene elegidos los dos vestidos "el corto y el largo", y la lista de invitados ya excede el límite propuesto.

"Cuando mi hija más grande tuvo su fiesta de 15, Cocó empezó a hinchar con que quería una fiesta igual, y yo le decía 'vos vas a tener a los 18'", dice a Télam su madre, Valeria Herrera.

"Yo no lo tomo como una presentación en sociedad, yo voy a hacerla porque me gusta, porque la quiero y porque desde el minuto uno que empecé mi transición le dije a mi mamá 'ahora me vas a tener que hacer la fiesta de 15'", explica por su parte Cocó.

Como le encanta celebrar, producirse y bailar, Cocó señala que no se ha perdido una sola Marcha del Orgullo en los últimos cinco años.

"Me pinto la cara y salgo re feliz. Me gusta mucho marchar y que la gente salga de las casas para aplaudirnos. Eso re llena el corazón", valora.

Valeria resalta que no fue fácil la tramitación del DNI, que todavía hay espacios donde no respetan la identidad de su hija, que la educación sexual integral (ESI) que se da en las escuelas sigue omitiendo a las personas trans, y que junto a otras familias de niños y adolescentes están en proceso de conformar una asociación de acompañamiento.

"Los primeros que tenemos que tomar conciencia de la gravedad de no reconocer quiénes son nuestres hijes, somos nosotres, les encargades de que elles tengan un futuro pleno. ¡Y es tan feo ver a un niñe o adolescente cuando no lo dejan ser! Esas miradas tristes te parten en 55.000 pedazos", concluye Valeria. (Télam)