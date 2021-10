Un joven liberiano que encontró 50.000 dólares y los devolvió a su propietario fue nombrado "embajador de la integridad" en ese país pobre de África Occidental y recibió como recompensa una beca mensual por parte del presidente George Weah.

La historia de Emmanuel Tuloe, que trabaja como conductor de un mototaxi, generó impacto en Liberia, donde la mitad de la población vive en la extrema pobreza.

El muchacho iba en moto el 10 de octubre cuando encontró una bolsa de plástico llena de billetes, en la que había un total de 50 mil dólares, dijo hoy la agencia de noticias AFP.

Ante la sorpresa mayúscula de sus amigos, este joven, de 19 años, decidió devolver el dinero a su propietaria, una empresaria que anunció en la radio que había perdido ese dinero.

"Mis amigos me dijeron que fuí muy estúpido y que nunca lograré ser rico", dijo Tuloe.

"Pero mis padres nunca me enseñaron a robar, así que decidí devolver el dinero, que no me pertenecía", aseguró.

El presidente de Liberia, el exfutbolista George Weah, invitó a Tuloe a principios de esta semana al palacio presidencial en Monrovia, donde le dio un premio de 10.000 dólares por su honradez.

Weah, de 55 años, también lo nombró "embajador de la integridad" y le ofreció una beca mensual de 500 dólares. (Télam)